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В Минске женщина украла сапоги за 125 рублей
Новости Беларуси. Утеплиться за чужой счет. В одном из торговых центров столицы неизвестная женщина унесла приглянувшуюся пару сапог, не заплатив, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Покупательница воспользовалась невнимательностью сотрудников магазина, сложила обувь в пакет и забрала с собой. Подозреваемой около 40 лет, на «дело» женщина пошла во всем черном.
Кражу, кстати, успела зафиксировать камера наблюдения. Стоимость пары обуви составляет 125 белорусских рублей, за такой шопинг женщине придется отвечать перед законом.
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Новости Беларуси. Утеплиться за чужой счет. В одном из торговых центров столицы неизвестная женщина унесла приглянувшуюся пару сапог, не заплатив, сообщили в...
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