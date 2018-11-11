ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске женщина украла сапоги за 125 рублей

12.11.2018 22:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Утеплиться за чужой счет. В одном из торговых центров столицы неизвестная женщина унесла приглянувшуюся пару сапог, не заплатив, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске женщина украла сапоги за 125 рублей

Покупательница воспользовалась невнимательностью сотрудников магазина, сложила обувь в пакет и забрала с собой. Подозреваемой около 40 лет, на «дело» женщина пошла во всем черном.

В Минске женщина украла сапоги за 125 рублей

Кражу, кстати, успела зафиксировать камера наблюдения. Стоимость пары обуви составляет 125 белорусских рублей, за такой шопинг женщине придется отвечать перед законом.

Пенсионерка украла телефон маршрутчика
Новости по теме

Пенсионерка украла у маршрутчика мобильник

В Минске задержан похитивший 24 туи мужчина

В Минске ищут мужчину, похитившего кошелёк с деньгами на операцию. Потерпевший собирал их 5 лет

Минчанка, похитившая у контролёра видеорегистратор, пришла в милицию с повинной

У минчанки украли оставленный на минуту у подъезда диван

В Минске таксист присвоил часы иностранца за 10 тысяч рублей

В Полоцком районе два человека сдавали на металлолом украденные ограждения могил

Минчанин похитил у спавшего в больнице пациента кроссовки и рюкзак
‡агрузка...
Новости 24 часа

Новости экономики за 12.11.2018

В Беларуси замедлилась годовая инфляция

Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства

В Литве стартовала кампания по выборам президента

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска

Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Утеплиться за чужой счет. В одном из торговых центров столицы неизвестная женщина унесла приглянувшуюся пару сапог, не заплатив, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда работа с животными в радость. История ветеринара с 20-летним профессиональным стажем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика