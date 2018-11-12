|
Белоруска признана лучшей пятиборкой мира в 2018 году
На конгрессе, приуроченном к 70-летию Международного союза современного пятиборья (UIPM), белорусской спортсменке Анастасии Прокопенко вручили награду Best Senior Female Pentathlete («Лучшая спортсменка-пятиборец»), сообщает официальный
Награждение происходило в программе гала-ужина, в котором приняли участие высокопоставленные лица, включая шейха Ахмада Аль-Фахада Аль Сабаха — президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Всего в конгрессе приняли участие руководители федераций современного пятиборья из более чем 80 стран мира.
Вручал награду Анастасии Прокопенко президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент UIPM Вячеслав Аминов.
В 2018 году Анастасия Прокопенко стала чемпионкой мира в личном зачете и в эстафете. Кроме того, на чемпионате мира в Мехико
В 2018-м Анастасия Прокопенко в дуэте с Ильей Полозковым также выиграла Кубок Кремля.
Лучшим пятиборцем 2018 года среди мужчин признан Чон Ун Тхэ из Южной Кореи, среди юниоров — Ахмед Эль- Гэнди (Египет), среди юниорок — Елена Микели (Италия).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На конгрессе, приуроченном к 70-летию Международного союза современного пятиборья (UIPM), белорусской спортсменке Анастасии Прокопенко вручили награду Best Senior Female...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)