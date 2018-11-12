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Пешеходный мост к ЖД вокзалу ремонтируют, на отдельных его участках затруднено движение

13.11.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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На пешеходном мосту, связывающем улицу Орджоникидзе с железнодорожным и пригородным вокзалами, ведутся строительные работы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60564.php

Пешеходный мост к ЖД вокзалу ремонтируют, на отдельных его участках затруднено движение

Ремонт делают поэтапно, чтобы не перекрывать движение людей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60564.php

Пешеходный мост к ЖД вокзалу ремонтируют, на отдельных его участках затруднено движение

На новую цементную стяжку наносится слой асфальта, перила моста зачищают и красят в серый цвет. 

 
 
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На пешеходном мосту, связывающем улицу Орджоникидзе с железнодорожным и пригородным вокзалами, ведутся строительные работы. Ремонт делают поэтапно, чтобы не...
 
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