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Пешеходный мост к ЖД вокзалу ремонтируют, на отдельных его участках затруднено движение
13.11.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
На пешеходном мосту, связывающем улицу Орджоникидзе с железнодорожным и пригородным вокзалами, ведутся строительные работы.
Ремонт делают поэтапно, чтобы не перекрывать движение людей.
На новую цементную стяжку наносится слой асфальта, перила моста зачищают и красят в серый цвет.
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На пешеходном мосту, связывающем улицу Орджоникидзе с железнодорожным и пригородным вокзалами, ведутся строительные работы. Ремонт делают поэтапно, чтобы не...
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