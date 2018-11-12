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Новый седан Toyota Corolla покажут уже на этой неделе

13.11.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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Пока что из нового семейства Corolla представлены пятидверный хэтчбек и универсал Touring Sports, но уже на днях японская компания представит и актуальный для нашего рынка седан.


Презентация машины двенадцатого поколения пройдет в двух местах — сперва, 15 ноября новый седан покажут американцам на специальном мероприятии в Калифорнии, а спустя день новинку увидят и в КНР в рамках премьеры четырехдверной Corolla на автосалоне в Гуанчжоу. Сегодня Toyota опубликовала тизер с изображением фрагмента передка седана — до центральных стоек автомобиль будет фактически полностью повторять хэтчбек, показанный весной этого года в Нью-Йорке.

Напомним, что в основе новой Corolla лежит одна из вариаций модульной «тележки» TNGA, благодаря которой автомобиль станет просторнее предшественника. Характеристики нового седана пока держатся в секрете, но в США седан, вероятнее всего, силовой агрегат разделит с хэтчбеком — это новый бензиновый «атмосферник» семейства Dynamic Force, развивающий 168 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Для китайского рынка заявлены модификации с гибридными установками.

Впрочем, на российском и нашем рынке новый седан наверняка сохранит нынешнюю моторную гамму, которая включает атмосферные агрегаты объемом 1,33 л, 1,6 л и 2 л и мощностью от 99 до 140 лошадиных сил.

 
 
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Пока что из нового семейства Corolla представлены пятидверный хэтчбек и универсал Touring Sports.
 
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