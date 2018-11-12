Кировские школьники с интересом посещают занятия факультатива «Основы православной культуры»

















В дни школьных каникул в гости к ребятам из воскресной школы Кировского Покровского храма заглянули ученики СШ №1, которые посещали факультатив «Основы православной культуры» под руководством Людмилы Дремезовой.

От преподавателей воскресной школы ребята узнали много интересного об устройствах православных храмов. Наглядно изучили, где в Покровском храме притвор, средняя часть и алтарь. Заинтересовало юных прихожан то, что в древности в притворе стояли оглашенные (так называют тех, кто готовится к принятию крещения). В более поздние времена притвор стал местом, где по уставу совершались обручение, лития во время всенощного бдения, чин оглашения, читалась молитва родильниц в сороковой день.

С интересом слушали ребята рассказ о жизни и деятельности прославленного православного врача, святителя Луки Крымского, мощи которого с недавнего времени также находятся в храме.

Все вместе вспомнили о событии, в честь которого называется Кировская церковь, – Покров Пресвятой Богородицы. Многие ученики в этом году были на престольном празднике, который объединил несколько сотен кировчан и гостей города, участвовали в праздничном поздравлении прихожан.

В конце встречи ученикам СШ №1 вручили свидетельства «Об окончании факультативных занятий «Основы православной культуры» и подарки от настоятеля Покровского храма протоиерея Дмитрия Первия. Их получили Марина Городецкая, Александр Ковалев, Елена Савицкая, Сергей Крупинский, Андрей Холенко и Анна Шинкевич.

А после всех желающих пригласили пить чай со сладостями.

Евгения БЕЛЬКО. Фото автора.