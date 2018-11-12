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В рамках проекта «Кировск — здоровый город» на Кировщине прошел конкурс рисунков и плакатов по тематике здорового образа жизни

13.11.2018 — Разное | Кировец  
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В рамках проекта «Кировск — здоровый город» на Кировщине прошел конкурс рисунков и плакатов по тематике здорового образа жизни

В рамках проекта «Кировск – здоровый город» райЦГЭ инициировал проведение районного конкурса рисунков и плакатов по тематике здорового образа жизни среди воспитанников учреждений общего среднего и дополнительного образования в трех возрастных категориях (от 8 до 18 лет). Об этом рассказала инструктор-валеолог райЦГЭ Наталья Зотова.

Задачами конкурса являлось содействие творческой самореализации учащихся, привлечение внимания общественности, детей и подростков к здоровому образу жизни через изобразительное творчество.
Рисунки юных художников соответствовали выбранной тематике, имели оригинальную идею и вызвали интерес у окружающих. Авторов и победителей оригинальных и интересных работ наградили в торжественной обстановке на базе ЦДОДиМ.
Работы, представленные на конкурс, оценивало компетентное жюри. В итоге дипломом I степени были награждены: Роман Романович, учащийся Чигиринской СШ, Денис Кучинский (Добоснянский УПК ДС-СШ). Обладателями диплома II степени стали: Виолетта Горбач из СШ №1, Анастасия Харькова — Барчицкий УПК ДС-СШ. Среди награжденных дипломом III степени: Павел Степаненко, учащийся Барчицкого УПК ДС-СШ, Мария Храмцова (Стайковский УПК ДС-СШ), Жанна Головач (СШ №1), Анастасия Лукьянова (СШ №2 им.К.П.Орловского), Валерия Евдокимова (Павловичская СШ им.Г.А.Худолеева).
Благодарностью за активное участие отмечен Александр Минчуков из Чигиринской СШ.
Познакомиться с работами победителей конкурса можно было в холле РДК во время проведения профилактической акции «Кировщина – территория здоровья».
Развитие общества, его будущее напрямую зависят от того, насколько сегодняшнее молодое поколение будет здоровым. Если научить детей с самого раннего возраста ценить и укреплять свое здоровье, то можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только физически, личностно, но интеллектуально и духовно.

 
Теги: знакомства
 
 
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В рамках проекта «Кировск – здоровый город» райЦГЭ инициировал проведение районного конкурса рисунков и плакатов по тематике здорового образа жизни...
 
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