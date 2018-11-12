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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Ивана Ребковца на должность председателя Пинского горисполкома

13.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Ивана Ребковца на должность председателя Пинского горисполкома, передает корреспондент БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Ивана Ребковца на должность председателя Пинского горисполкома

До настоящего времени Иван Григорьевич Ребковец работал в должности заместителя министра транспорта и коммуникаций.
Член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи шестого созыва.
И.Г. Ребковец родился 6 июля 1975 года в городе Лунинце Брестской области. Образование высшее. Окончил Полесский государственный университет в 2007 году и Академию управления при Президенте Республики Беларусь в 2016 году. Экономист-менеджер, специалист в области государственного управления.

Свою трудовую деятельность начал в автобусном парке мастером, руководил профсоюзной организацией, работал начальником авторемонтных мастерских, главным инженером. В 2009 году возглавил открытое акционерное общество «Пинский автобусный парк», где работает директором по настоящее время.

В 2010 и 2014 годах избирался депутатом Пинского городского Совета депутатов. По итогам работы в 2009 и 2014 годах признан «Человеком года» в области транспорта и связи.

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