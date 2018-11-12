Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Ивана Ребковца на должность председателя Пинского горисполкома, передает корреспондент БелТА.





До настоящего времени Иван Григорьевич Ребковец работал в должности заместителя министра транспорта и коммуникаций.

Член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи шестого созыва.

И.Г. Ребковец родился 6 июля 1975 года в городе Лунинце Брестской области. Образование высшее. Окончил Полесский государственный университет в 2007 году и Академию управления при Президенте Республики Беларусь в 2016 году. Экономист-менеджер, специалист в области государственного управления.

Свою трудовую деятельность начал в автобусном парке мастером, руководил профсоюзной организацией, работал начальником авторемонтных мастерских, главным инженером. В 2009 году возглавил открытое акционерное общество «Пинский автобусный парк», где работает директором по настоящее время.

В 2010 и 2014 годах избирался депутатом Пинского городского Совета депутатов. По итогам работы в 2009 и 2014 годах признан «Человеком года» в области транспорта и связи.