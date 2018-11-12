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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Ивана Ребковца на должность председателя Пинского горисполкома
13.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Ивана Ребковца на должность председателя Пинского горисполкома, передает корреспондент
До настоящего времени Иван Григорьевич Ребковец работал в должности заместителя министра транспорта и коммуникаций.
Свою трудовую деятельность начал в автобусном парке мастером, руководил профсоюзной организацией, работал начальником авторемонтных мастерских, главным инженером. В 2009 году возглавил открытое акционерное общество «Пинский автобусный парк», где работает директором по настоящее время.
В 2010 и 2014 годах избирался депутатом Пинского городского Совета депутатов. По итогам работы в 2009 и 2014 годах признан «Человеком года» в области транспорта и связи.
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