«Прямую линию» по вопросам организации пассажирских перевозок и расписания движения поездов проведёт БЖД
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первый заместитель начальника Белорусской железной дороги 15 ноября с 14.00 до 15.00 Игорь Сергеевич Шилов проведет «прямую линию» по телефону 8-017-225-24-24 по вопросам организации пассажирских перевозок и расписания движения поездов.
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