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«Прямую линию» по вопросам организации пассажирских перевозок и расписания движения поездов проведёт БЖД

13.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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«Прямую линию» по вопросам организации пассажирских перевозок и расписания движения поездов проведёт БЖД
15 ноября с 14.00 до 15.00 первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Сергеевич Шилов проведет «прямую линию» по телефону 8-017-225-24-24 по вопросам организации пассажирских перевозок и расписания движения поездов.

«Прямую линию» по вопросам организации пассажирских перевозок и расписания движения поездов проведёт БЖД

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