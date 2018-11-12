В Слуцком районе выявлено более 7% от общего числа ВИЧ-инфицированных в Минской области

Всего в Слуцком районе по состоянию на 1 ноября зарегистрировано 304 случая ВИЧ-инфекции, что составляет 7,5% от общего количества зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Минской области. Об этом сообщается на сайте Слуцкой ЦРБ.

За текущий период 2018 года зарегистрировано 24 случая ВИЧ-инфеции, что на 3 случая меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Количество людей живущих с ВИЧ – 237 человек – такой показатель распространённости выше среднереспубликанского и среднеобластного уровня, и составляет 257,2 на 100 тысяч населения.

20,4% ВИЧ-инфицированных заразились путём введения наркотических веществ, основная масса – 73% заразились половым путём.

С 2002 года по 1 ноября родилось 58 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, при этом диагноз «ВИЧ-инфекция» был подтверждён всего 5-ти детям.

Кумулятивное число 4-ой клинической стадии ВИЧ-инфекции на 01.11.2018 г. составляет 44, антиретровирусную терапию получают 145 человек, в том числе четыре ребенка.

Среди ВИЧ-инфицированных пациентов в Слуцком районе за весь период с 1996 года от различных причин (связанных и не связанных с ВИЧ-инфекцией) умерло 67 человек, 3 летальных случая зарегистрировано за текущий период 2018 года.



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