Буда-Кошелево

Краса, не знавшая границ,

Мой милый город, край укромный,

За шумом праздничных столиц

От глаз чужих укрытый скромно!

Ты о себе не говоришь,

Не ищешь почестей и славы,

В тебе сама святая тишь,

Пример беспафосного нрава.

Лишь постараюсь описать,

Чем душу ты мою затронул.

Но всё ж не смогут передать

Слова красот твоих просторов.

Укромный, тихий уголок,

Не город, слишком горделивый,

А чудный маленький мирок,

Семья большая, дом счастливый.

Всех тех, кто видел твой покой,

Уж не прельстишь огнем и шумом.

Кто уезжал, вернулся вновь,

Жить в городах больших раздумав.

В тебе, как будто до краев,

Чувств полно каждое мгновенье.

В тебе добро, мечты, любовь,

Загадки, мысли, вдохновенье…

В твоих прекраснейших местах

Природы дикая стихия

С твореньем рук людских слилась

Вдруг нежно, бережно, красиво.

И тишина пустых лесов,

И гул бесед неторопливых…

Ты всё вобрал в себя, как сон,

Так часто видимый, любимый.

О чем бы в жизни ни мечтал,

Всё в этих скромных есть просторах.

Как сильно я люблю тебя,

Родной мой Буда-Кошелево!

Вероника ПАРФЁНОВА, 9»А» класс гимназии.