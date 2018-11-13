Буда-Кошелево
Краса, не знавшая границ,
Мой милый город, край укромный,
За шумом праздничных столиц
От глаз чужих укрытый скромно!
Ты о себе не говоришь,
Не ищешь почестей и славы,
В тебе сама святая тишь,
Пример беспафосного нрава.
Лишь постараюсь описать,
Чем душу ты мою затронул.
Но всё ж не смогут передать
Слова красот твоих просторов.
Укромный, тихий уголок,
Не город, слишком горделивый,
А чудный маленький мирок,
Семья большая, дом счастливый.
Всех тех, кто видел твой покой,
Уж не прельстишь огнем и шумом.
Кто уезжал, вернулся вновь,
Жить в городах больших раздумав.
В тебе, как будто до краев,
Чувств полно каждое мгновенье.
В тебе добро, мечты, любовь,
Загадки, мысли, вдохновенье…
В твоих прекраснейших местах
Природы дикая стихия
С твореньем рук людских слилась
Вдруг нежно, бережно, красиво.
И тишина пустых лесов,
И гул бесед неторопливых…
Ты всё вобрал в себя, как сон,
Так часто видимый, любимый.
О чем бы в жизни ни мечтал,
Всё в этих скромных есть просторах.
Как сильно я люблю тебя,
Родной мой Буда-Кошелево!
Вероника ПАРФЁНОВА, 9»А» класс гимназии.