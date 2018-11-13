Горецкие казначеи – среди лучших в области

Конкурс на лучшего специалиста казначейства прошел в Могилевской области в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 25-летию казначейской системы Беларуси и 20-летию Могилевского управления казначейства. Об этом сообщили в областном комитете профсоюза работников госучреждений.





Конкурс проходил с целью выявления и поощрения лучших специалистов органов государственного казначейства, повышения их квалификации, развития творческих способностей и престижа профессии, а также для привлечения в отрасль молодежи.

Первый этап конкурса прошел в организационных структурах казначейской системы области, второй — в управлении государственного казначейства Министерства финансов Республики Беларусь по Могилевской области. В финал вышли семь участников, которые боролись за победу в двух номинациях: визитная карточка «Презентация профессии» и конкурсный этап «Как я вижу завтрашний день казначейства».

Стоит отметить, что творческие соревнования вызвали большой интерес у работников системы казначейства. В зале находились представители всех организационных структур области. Вместе с жюри они оценивали участников. Для этого организаторами был утвержден «Приз зрительских симпатий».

Первое место на втором этапе конкурса и «Приз зрительских симпатий» заняла Елена Микулич, ведущий экономист отдела по городу Могилеву и Могилевскому району. «Серебро» на счету Татьяны Лабурец, ведущего экономиста отдела по городу Бобруйску и Бобруйскому району. Третье место в активе Марины Держальцевой, начальника сектора по Горецкому району.

Юлия ЕВМЕНЬКОВА, заведующая пресс-службой

Могилевского областного объединения профсоюзов