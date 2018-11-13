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В Жлобинском районе проходит акция "Не прожигай свою жизнь"

14.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Жлобинском районе проходит акция "Не прожигай свою жизнь"

"Не прожигай свою жизнь!" -  под таким названием спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС с 12 ноября проводят республиканскую акцию. И не случайно. Ежегодно в Беларуси почти тысяча пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнём при курении. А с начала 2018 года свыше 200 человек стали жертвами огня из-за сигареты.

В акции, состоящей из 4 этапов, примут участие не только работники МЧС, но и активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и представители других заинтересованных организаций. Так, в Жлобине в рамках 1 этапа прошла по «Маршруту безопасности» в общественном транспорте, где спасатели рассказали пассажирам об опасности курения в постели и раздали информационные листовки.


Во время второго этапа, который продлится до 20-го ноября, спасатели проведут встречи в организациях, на предприятиях и в пунктах общественного питания. Они не только напомнят о пожарной безопасности, но и предложат поменять сигареты на полезные предметы. 

Третьим этапом специально для молодежи средних специальных учебных заведений района спасатели подготовили интерактивные мероприятия в формате открытых диалогов и тематических конкурсов, игр. 

В заключение акции МЧС проведут яркие мероприятия в местах массового пребывания людей. На игровых площадках дети и взрослые смогут не только весело и интересно провести время, но и узнать полезную информацию.

Жлобинчане! Будьте внимательными в вопросах собственной безопасности и проявляйте заботу о тех, кто находится рядом — соседях, родственниках, знакомых. Помните, что люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих. Возможно, ваше неравнодушие спасёт чью-то жизнь. Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности. Не проявляйте беспечности и небрежности в обращении с огнём при курении. Берегите себя и своих близких!

Жлобинское районное подразделение МЧС.

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"Не прожигай свою жизнь!" -  под таким названием спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС с 12 ноября проводят республиканскую акцию. И не...
 
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Газета Авангард
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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