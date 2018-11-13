Причины, почему ты не худеешь

Из-за слишком сильного желания скинуть вес, ты измучила свой организм всевозможными диетами и голодовками. Поэтому здравствуй, нарушенный метаболизм! Теперь как только ты что-то съедаешь, он «молниеносно» накапливает килограммы. Объясняем популярно: у тебя нарушен обмен веществ, ведь у организма стресс, и он считает, что скоро снова может наступить голодовка, а главная его цель — выжить. Кто его знает, когда в следующий раз хозяйка поесть даст! В итоге организм начинает запасаться энергией в виде жировых отложений.

Что поможет? Отказаться от строгих ограничений и голодовок. Сбалансировать свое питание.

Ты не высыпаешься

Во время сна вырабатывается гормон мелатонин, помогающий сжигать жиры. Кроме того, от недосыпа растет уровень сахара в крови, а в результате мы получаем неконтролируемое чувство голода. Дополнительно к усталости и нервозности отчаянно хочется съесть что-нибудь лишнее.