ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Причины, почему ты не худеешь

14.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Из-за слишком сильного желания скинуть вес, ты измучила свой организм всевозможными диетами и голодовками. Поэтому здравствуй, нарушенный метаболизм! Теперь как только ты что-то съедаешь, он «молниеносно» накапливает килограммы. Объясняем популярно: у тебя нарушен обмен веществ, ведь у организма стресс, и он считает, что скоро снова может наступить голодовка, а главная его цель — выжить. Кто его знает, когда в следующий раз хозяйка поесть даст! В итоге организм начинает запасаться энергией в виде жировых отложений.

Что поможет? Отказаться от строгих ограничений и голодовок. Сбалансировать свое питание.

Ты не высыпаешься

Во время сна вырабатывается гормон мелатонин, помогающий сжигать жиры. Кроме того, от недосыпа растет уровень сахара в крови, а в результате мы получаем неконтролируемое чувство голода. Дополнительно к усталости и нервозности отчаянно хочется съесть что-нибудь лишнее.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за слишком сильного желания скинуть вес, ты измучила свой организм всевозможными диетами и голодовками. Поэтому здравствуй, нарушенный метаболизм! Теперь как...
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП на «исполкоме»: оба водителя проехали на зелёный свет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика