Жители Солигорска и Слуцка пытались вывезти в Россию 21 тонну чермета





Cотрудниками Борисовского РУВД и ГАИ на автодороге М1 возле деревни Лошница Борисовского района была остановлена автомашина Mercedes-BenzActros с полуприцепом. Всего в машине обнаружили 21 тонну металла, оцененного на сумму более чем 2500 рублей.

Мужчины везли лом в Смоленскую область РФ, при этом никаких сопроводительных документов у перевозчиков не было, пишет СБ со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Организатором незаконного бизнеса является 39-летний житель Солигорска. Он, по информации милиции, уже на протяжении полугода заготавливал лом на территории Минского района. В помощники для перевозки металла он взял 55-летнего жителя Слуцка.





Теперь в отношении обоих составлены административные протоколы.



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