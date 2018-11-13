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Жители Солигорска и Слуцка пытались вывезти в Россию 21 тонну чермета
14.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Cотрудниками Борисовского РУВД и ГАИ на автодороге М1 возле деревни Лошница Борисовского района была остановлена автомашина Mercedes-BenzActros с полуприцепом. Всего в машине обнаружили 21 тонну металла, оцененного на сумму более чем 2500 рублей.
Мужчины везли лом в Смоленскую область РФ, при этом никаких сопроводительных документов у перевозчиков не было,
Организатором незаконного бизнеса является 39-летний житель Солигорска. Он, по информации милиции, уже на протяжении полугода заготавливал лом на территории Минского района. В помощники для перевозки металла он взял 55-летнего жителя Слуцка.
Теперь в отношении обоих составлены административные протоколы.
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Cотрудниками Борисовского РУВД и ГАИ на автодороге М1 возле деревни Лошница Борисовского района была остановлена автомашина Mercedes-BenzActros с полуприцепом.
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