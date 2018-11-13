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Саксофонист из "Братьев Блюз" и преемник Рэя Чарльза: через неделю в Минске будет много джаза

14.11.2018 15:36 — Разное | Tut.by  
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С 22 по 25 ноября Минск станет столицей мирового джаза: здесь стартует 7-й Международный джазовый фестиваль JazzinMinsk-2018. Фест соберет более 50 мировых джазовых суперзвезд.


Фото: montreuxjazz.com

Лучшие музыканты из США, Бразилии, Африки, Франции, Нидерландов, Латвии, Испании уже через неделю собираются поделиться с вами своим творчеством. Открывают фестиваль обладатели наград Jazz Award — один из самых узнаваемых вокалистов американского соул-джаза Ли Мейс, выдающийся гитарист Элиссео Ллореда, известный всему миру по фильму «Братья Блюз» саксофонист из Канзас-Сити Уилл Поллак, брутальный последователь великого Рэя Чарльза певец и шоумен Эл Сандерс и экспрессивный испанский квартет во главе с пианистом Самуэлем Лабрадором и саксофонистом Фернандо Барриусом.

Всего за четыре фестивальных дня можно будет сходить на концерт звезд карибского джаза — Деде Сен-при (Мартиника), Адель Бельмонт (Франция), Хавиера Сибрэ (Пуэрто-Рико) и других, попасть на выступление единственного белоруса в списке участников — маэстро белорусского джаза, дипломанта «ЮНЕСКО» Евгения Владимирова (тромбон), который, кстати, является основателем Международного джазового фестиваля в Минске, и просто вдохновиться красотой джаза.

Закрывать фестиваль будет легендарный дуэт — обладатели Jazz Awards Мэйчелд Кэмбридж (Швейцария) и Майкл Варекамп (США). Все громкие имена участников форума ищите тут, а подробнее познакомиться с программой 7-го Международного фестиваля джаза можно познакомиться здесь.

Когда: 22 — 25 ноября.

Где: Дворец профсоюзов и Дворец Республики.

Сколько: от 15 до 75 рублей.

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10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro». Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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С 22 по 25 ноября Минск станет столицей мирового джаза: здесь стартует 7-й Международный джазовый фестиваль JazzinMinsk-2018. Фест соберет более 50 мировых джазовых...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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