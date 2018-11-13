Посмотрите на лучшие гифки первого в мире Giphy's Film Fest

Свершилось: мир признал гифки искусством, поэтому в Нью-Йорке прошел первый фестиваль движущихся картинок. Заявки на участие в фестивале прислали более 900 человек, жюри отобрали 118 финалистов. Смотрите, какие «фильмы» длинной 18 секунд показали на фесте.

Начнем с победителя Giphy’s Film Fest. Им признали работу Ани Акопян Washed Up, которая была снята с квадрокоптера у берегов Исландии.

Другие работы, которые попали в топ фестиваля