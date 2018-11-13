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Спрос на квартиры в Солигорске падает. Итоги III квартала 2018 года.

14.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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6 ноября 2018 10:46 4263

Спрос на квартиры в Солигорске падает. Итоги III квартала 2018 года.

Автор: Эдуард Кидяев.

Кредитный «бум» прошёл, а вместе с ним прошёл и ажиотаж вокруг покупки квартир. в Солигорске в июле-сентябре 2018 года с квартирами заключали 40-60 сделок, что на 26% меньше, чем в те же месяцы прошлого года. Такое снижение — одно из самых существенных в стране. Сильнее продажи квартир сократились только в Новополоцке.

Спрос на квартиры в Солигорске падает. Итоги III квартала 2018 года.

Наиболее востребованными у жителей Солигорска были 2-комнатные квартиры, на долю которых пришлёлся 41% всего спроса. «Однушками» интересовались реже — в 32% случаев. Удельный вес «трёшек» составил примерно 24%. Несмотря на то, что спрос был невысоким, цены на квартиры в Солигорске выросли. В конце сентября за «квадрат» здесь платили в среднем на 3% больше, чем в июле — $751.

Спрос на квартиры в Солигорске падает. Итоги III квартала 2018 года.

Солигорск — второй после Минска крупный город по дороговизне жилья. Цена квадратного метра здесь на $120-330 больше, чем в других крупных городах страны. Средняя стоимость 1-комнатной квартиры варьировалась от 20 до 27 тысяч долларов, «двушки» — от 29 до 38 тысяч. За 3-комнатные квартиры платили в среднем 38-62 тысячи долларов.

Автор статьи: Екатерина Варсак, специалист по аналитике портала «Realt.By – Недвижимость».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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6 ноября 2018 10:46 4263 Спрос на квартиры в Солигорске падает. Итоги III...
 
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