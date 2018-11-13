Гродненца Александра Горбача будут судить за нацизм в соцсетях. Он в шоке!

5 ноября милиция составила на Александра Горбача два протокола — за нацистскую символику и экстремистскую информацию на его странице во «ВКонтакте» . Грозит арест или внушительный штраф (по первой статье — до 10 базовых величин, а по второй — от 10 до 50). Напомним,. Грозит арест или внушительный штраф (по первой статье — до 10 базовых величин, а по второй — от 10 до 50).





В документах указано, что мужчина разместил две экстремистские аббревиатуры, которые признаны таковыми судом в августе 2018-го. Одна может расшифровываться с английского как оскорбление в адрес полицейских, вторая на русском — как пожелание смерти сотрудникам органов.





TUT.BY Александр Горбач. «Всю жизнь активно придерживался антифашистских и антинационалистических убеждений. Не поддерживаю призывы к насилию. И мне как минимум неловко видеть эти обвинения в свой адрес», — заявилАлександр Горбач.





Оказалось, его страницу изучили сотрудники ГУБОП, а потом разбирательство поручили участковому. Очевидно, смотрели все несколько сотен постов на странице, есть даже претензии к записям 5-летней давности.





нацистскую символику нашли на картинках, которые, наоборот, осуждают или высмеивают эту идеологию. Например, «схематично нарисованный человечек выбрасывает свастику в мусорку», говорит житель Горбач рассказывает:Например, «схематично нарисованный человечек выбрасывает свастику в мусорку», говорит житель Гродно





Еще две — с Гитлером. На одной тот приставил пистолет к голове, а надпись предлагает следовать за ним «нацистам, фашистам и прочей (…)». Вторая — тот же Гитлер с джойстиком для игр и надписью, в переводе, «17 миллионов убийств, одна смерть».





Что касается аббревиатур, то здесь ситуация еще более запутанная. Одну из них, по словам Александра, рассмотрели на его снимке из Барселоны — фотографировался на фоне вывески местного магазина одежды. Но снизу создатели добавили свою расшифровку, в переводе она — «вся одежда прекрасна».





Второй аббревиатуры из черного списка у него вообще не было, утверждает Горбач. Он допускает, что обе они были скопированы из решения суда, который ранее их запретил. Об этом решении он раньше не знал и считает, что людей нужно предупреждать «социальной рекламой, по ТВ или радио».





Его также просили объяснить снимок с массовых беспорядков, где на щиты с надписью Police мочится человек. И картинку с надписью, мол, больше правоохранителей — «меньше порядка».





Сам он считает конституционным правом выражать свое мнение в соцсетях. Его пугает, что людей все чаще привлекают к ответственности за посты и репосты:





«Я в шоке от тенденций, куда это может привести. Общался с правозащитниками, все склоняются к тому, что сейчас происходит накопление дел, чтобы ужесточить позицию государства и ввести за это уголовное наказание.





Хотя в России, например, сейчас на уровне Верховного суда разъясняется рьяным работникам правоохранительных органов, что нельзя этого делать. Потому что они уже столкнулись с серьезными последствиями. А мы перенимаем ту практику, как всегда, оголтело и не очень хорошим образом».





Дата суда, где рассмотрят оба протокола в отношении Горбача, пока неизвестна.





Напомним, это не первое дело об экстремизме за последнее время. В ноябре лидера гродненской группы Dzieciuki Александра Денисова оштрафовали на 613 рублей за репост видео из запрещенной группы анархистов в соцсетях.





Вячеслава Косинерова и его супругу оштрафовали — на 1800 рублей за снимки в соцсетях, там милиция рассмотрела две запрещенные надписи на одежде активиста. Минске анархистаи его супругу оштрафовали — на 1800 рублей за снимки в соцсетях, там милиция рассмотрела две запрещенные надписи на одежде активиста.





А в Могилеве на 33-летнего мужчину за репост в соцсетях завели уже уголовное дело по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) за картинки в соцсетях.





Правозащитники сообщали также, что в Гродно по административному делу об экстремистских материалах судят местного жителя Влада Середу.





законопроект по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма. Тем временем в Палату представителей поступил





В нем предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, а также административная — за хранение или приобретение в целях распространения нацистской, экстремистской и террористической символики и атрибутики.