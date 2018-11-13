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Подробности аварии под Калинковичами, в которой погибли пять пассажирок

14.11.2018 18:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 14 ноября грузовик МАЗ столкнулся с микроавтобусом под Калинковичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия унесла жизни пяти человек.

Подробности аварии под Калинковичами, в которой погибли пять пассажирок

Мужчина за рулем микроавтобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу прямо под грузовик МАЗ с автоцистерной. Водитель отделался травмами, а пять его пассажирок погибли на месте.

По данным Госавтоинспекторов, на маршрутке были установлены летние шины.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 14 ноября грузовик МАЗ столкнулся с микроавтобусом под Калинковичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия унесла жизни пяти...
 
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