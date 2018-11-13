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КХЛ: минское «Динамо» проиграло «Металлургу»

14.11.2018 21:50 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: минское «Динамо» проиграло «Металлургу»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Большую часть матча команды демонстрировали равную игру. Счет был открыт лишь к 44-й минуте – точный бросок на счету Николая Кулемина. Точку в матче поставил Деннис Расмуссен, забросивший на 60-й минуте в пустые ворота. 

Это первое поражение «Динамо» после прихода в клуб нового тренера Андрея Сидоренко. В первом матче с новым главкомом минчане выиграли у «Трактора» со счетом 3:1. 

Сейчас у «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 18 очков. Клуб идет на последнем, 12-м месте, «регулярки» западной конференции. Следующий матч команда проведет 16 ноября против «Автомобилиста».

КХЛ: минское «Динамо» проиграло «Металлургу»
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Теги: Минск
 
 
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В домашнем матче «зубры» пропустили две шайбы.
 
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