КХЛ: минское «Динамо» проиграло «Металлургу»

Большую часть матча команды демонстрировали равную игру. Счет был открыт лишь к 44-й минуте – точный бросок на счету Николая Кулемина. Точку в матче поставил Деннис Расмуссен, забросивший на 60-й минуте в пустые ворота.

Это первое поражение «Динамо» после прихода в клуб нового тренера Андрея Сидоренко. В первом матче с новым главкомом минчане выиграли у «Трактора» со счетом 3:1.