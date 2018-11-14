|
Деревья в честь 150-летия рождения Ганди посадили в Лошицком парке Минска
Новости Беларуси. Полторы сотни молодых деревьев высадили 14 ноября в Минске. В акции приняли участие иностранные гости из Индии, среди которых молодежь, многодетные семьи, проживающие в Беларуси, а также чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помогали иностранцам представители белорусской власти и дипкорпуса. Среди новоселов Лошицкого парка ивы, липы и рябины. Эти деревья лучше других приживаются в городе поздней осенью и требуют меньшего ухода. Акцию приурочили к 150-летнему юбилею со дня рождения индийского политика Махатмы Ганди.
Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
По мнению участников акции, аллея позволит внести вклад в развитие дружеских отношений между странами. Индия – один из самых крупных торговых партнеров Беларуси в Южной Азии.
Новости по теме
Машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях
Беларусь и Индия обсудят реализацию совместного проекта по выпуску новейших лекарственных препаратов
Есть возможности перейти к созданию предприятий по образцу с КНР – Президент Беларуси о сотрудничестве с индийскими партнёрами
‡агрузка...
«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв
В Болонье нашли 52-килограммовый снаряд времён Второй мировой
Министр обороны Израиля подал в отставку в знак протеста
Беларусь и Россия завершают работу по взаимному признанию виз
Деревья в честь 150-летия рождения Ганди посадили в Лошицком парке Минска
Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца
«Попал на страшный гололёд»: из-за выпавшего снега в Беларуси резко увеличилось число ДТП
Новости экономики за 14.11.2018
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Полторы сотни молодых деревьев высадили 14 ноября в Минске. В акции приняли участие иностранные гости из Индии, среди которых молодежь,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)