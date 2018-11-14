Сергей Сацук: Почему никто не заметил тихий протест села?





В текущем году белорусское село начало протестовать. Пока тихо и неуверенно, но протестовать. Я сам сначала не заметил, пока мне глаза не открыла одна бабушка.

В текущем году на страну свалилось счастье/несчастье - небывалый урожай яблок. Много лет подряд мы готовили новые современные хранилища для яблок. Правительство давало задания, КГК контролировал ход выполнения, писал отчеты, и все равно оказались не готовы к такому урожаю. Мы реально накаркали, когда массово реэкспортировали польские яблоки в Россию, выдавая за свои. А Россельхознадзор все никак не мог поверить, что у нас в стране такой небывалый урожай. И даже после 2018 года, когда Беларусь реально накрыло небывалым урожаем, россияне все равно не поверят, что мы поставляем им свои яблоки, а не из Польши. Не потому, что белорусская земля не может столько уродить - как раз может. А потому, что мы до сих пор не научились хранить свой урожай. Зерно научились, картошку, свеклу, а вот до яблок еще не доросли.

Наверное, именно невозможностью сохранить и переработать большой урожай яблок можно объяснить то обстоятельство, что Белкоопсоюз, закупал у населения яблоки по цене всего 4-5 копеек за килограмм. Не цена, а насмешка над жителями села. Тем не менее, государственные каналы наперебой демонстрировали сюжеты о закупке яблок у населения, преподнося это, как небывалую щедрость со стороны государства. Именно с государством Белкоопсоюз и ассоциируют до сих пор на селе.

Щедрость действительно небывалая, но жители села ее не оценили. Поэтому, когда телевизионщики вещали о том, что сдача яблок - хорошее подспорье для селян, такой шутки никто не понял. Одна бабушка, прямо во время одного из таких репортажей, так и сказала. Держа в руке 10 рублей, которые она получила за 5 мешков яблок, пригнутая к земле годами женщина не выдержала и заявила: "Хоть бы ужо не позорились с такими грошами". Протест бабушки, звукооператор предусмотрительно приглушил, но все равно услышали многие. Но мало кто понял, что это значит. Я тоже не понял, посмеялся только и забыл через пару дней.

Потом страну облетела новость о том, что жители Беларуси начали выставлять возле своих домов ведра с яблоки, предлагая их бесплатно всем желающим. По этому поводу ведущие радио Юнистар даже песню спели. и опять же никто ничего не понял.

Я сообразил лишь тогда, когда оказался на рынке одного поселка, окруженного десятком деревень. Одна бабушка продавала хорошие такие яблоки. Я подошел и спросил цену.

- По рублю прошу, но берите за сколько хотите - все равно лучше, чем Белкоосоюзу за копейки отдавать.

И вот тут меня осенило. Люди выставляли на улицу ведра с яблоками не потому, что их девать было некуда. Ведь на всех магазинах Белкоопсоюза висели объявления о приеме яблок по цене 4-5 копеек за килограмм. Все дело в том, что многие жители страны, как и бабушка в телерепортаже, восприняли такое предложение со стороны государственной организации не иначе как насмешку над собой. Они решили, что лучше отдадут людям бесплатно, чем государству по 5 копеек.

Что это, если не протест против системы? Да, еще тихий, может быть не до конца осознанный, но уже протест главного электората президента.

Этот протест остался незамеченным только потому, что за минувшие десятилетия все так привыкли к тому, что село всегда "ЗА", что просто не предполагали, что может быть иначе. Но ведь может...