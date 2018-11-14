ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!»

15.11.2018 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Вот уже на протяжении 4 месяцев на Брестчине реализуется новый профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!», направленный на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний, как одной из главных причин смертности после сердечно-сосудистой патологии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60630.php

Профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!»

Одной из причин высокой смертности от онкологических заболеваний является несвоевременное обращение за медицинской помощью. Поэтому у многих пациентов, пришедших на первичный прием, выявляют онкологические заболевания в далеко зашедших стадиях.

В рамках профилактического проекта выездные бригады медицинских работников Брестского областного онкологического диспансера уже проконсультировали жителей городов Лунинец, Микашевичи, Дрогичин и Иваново.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60630.php

Профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!»

За все время выездных акций обследовано более 2 тыс. жителей. Врачебным составом дано 2885 консультаций. Медицинскими работниками проведено 3300 диагностических исследований (УЗИ-диагностика щитовидной железы, забор крови для общего и биохимического анализа, определение липидного спектра и уровня глюкозы в крови, измерение АД, расчёт индекса массы тела (индекса Кетле). Кроме того, с использованием передвижного рентгенодиагностического кабинета «Скринэкспресс» были выполнены маммографии 170 женщинам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60630.php

Профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!»

По результатам консультативно-диагностической работы более 280 участников мероприятий получили направление на дообследование в Брестский областной онкологический диспансер, Брестский областной дерматовенерологический диспансер, Межрайонный онкологический диспансер г. Пинска и Барановичи.

9 ноября профилактические выездные мероприятия проводились на базе производственного предприятия ОАО «Брестский автобусный парк». На предприятии работает 659 человек, из которых 80% – это мужчины и 20% – женщины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60630.php

Профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!»

К работе были привлечены врачи-онкологи (маммолог, уролог) Брестского областного онкологического диспансера, врач УЗИ диагностики Брестского областного эндокринологического диспансера, специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ.

За время проведения акции было обследовано 90 сотрудников предприятия, 53 из них отправлены на дообследование в Брестский областной онкологический диспансер и Брестский эндокринологический диспансер.

В рамках достижения целевых показателей Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы и задач Целей устойчивого развития Республики Беларусь, профилактический проект продолжается в регионах области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60630.php

Профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!»

Следующий выездной консультативный прием планируется в г. Ляховичи. Консультативно-диагностические мероприятия будут проведены в том же объеме, что и на предыдущих акциях, включая использование передвижного рентгенодиагностического кабинета «Скринэкспресс», который вместе со специалистами будет доставлен из
г. Лунинца для проведения маммографии.

Елена Васильевна Ильяшева, главный
государственный санитарный врач Брестской области

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот уже на протяжении 4 месяцев на Брестчине реализуется новый профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!», направленный на профилактику и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главное условие безопасности на зимней дороге. Рекомендации водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика