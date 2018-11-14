Вот уже на протяжении 4 месяцев на Брестчине реализуется новый профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!», направленный на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний, как одной из главных причин смертности после сердечно-сосудистой патологии.



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Одной из причин высокой смертности от онкологических заболеваний является несвоевременное обращение за медицинской помощью. Поэтому у многих пациентов, пришедших на первичный прием, выявляют онкологические заболевания в далеко зашедших стадиях.

В рамках профилактического проекта выездные бригады медицинских работников Брестского областного онкологического диспансера уже проконсультировали жителей городов Лунинец, Микашевичи, Дрогичин и Иваново.



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За все время выездных акций обследовано более 2 тыс. жителей. Врачебным составом дано 2885 консультаций. Медицинскими работниками проведено 3300 диагностических исследований (УЗИ-диагностика щитовидной железы, забор крови для общего и биохимического анализа, определение липидного спектра и уровня глюкозы в крови, измерение АД, расчёт индекса массы тела (индекса Кетле). Кроме того, с использованием передвижного рентгенодиагностического кабинета «Скринэкспресс» были выполнены маммографии 170 женщинам.



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По результатам консультативно-диагностической работы более 280 участников мероприятий получили направление на дообследование в Брестский областной онкологический диспансер, Брестский областной дерматовенерологический диспансер, Межрайонный онкологический диспансер г. Пинска и Барановичи.

9 ноября профилактические выездные мероприятия проводились на базе производственного предприятия ОАО «Брестский автобусный парк». На предприятии работает 659 человек, из которых 80% – это мужчины и 20% – женщины.



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К работе были привлечены врачи-онкологи (маммолог, уролог) Брестского областного онкологического диспансера, врач УЗИ диагностики Брестского областного эндокринологического диспансера, специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ.

За время проведения акции было обследовано 90 сотрудников предприятия, 53 из них отправлены на дообследование в Брестский областной онкологический диспансер и Брестский эндокринологический диспансер.

В рамках достижения целевых показателей Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы и задач Целей устойчивого развития Республики Беларусь, профилактический проект продолжается в регионах области.



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Следующий выездной консультативный прием планируется в г. Ляховичи. Консультативно-диагностические мероприятия будут проведены в том же объеме, что и на предыдущих акциях, включая использование передвижного рентгенодиагностического кабинета «Скринэкспресс», который вместе со специалистами будет доставлен из

г. Лунинца для проведения маммографии.

Елена Васильевна Ильяшева, главный

государственный санитарный врач Брестской области