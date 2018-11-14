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"Цмокi-Мiнск" взяли реванш у "Балкана" в Кубке ФИБА-Европа

15.11.2018 08:12 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокі-Мінск» 14 ноября взяли реванш у болгарского «Балкана» в групповой стадии Кубка ФИБА-Европа. Правда, минчане выиграли не так крупно, как проиграли этому же сопернику в гостях три недели назад.


Фото: bc-tsmoki.by

«Цмокі-Мінск» — «Балкан» — 84:73 (24:12, 18:18, 29:23, 13:20).

«Цмокі-Мінск»: Лютыч (8+7 подборов), Муди (31+5 ассистов), Тростинецкий (5), Сарикопулос (8+4 подбора), Мещеряков (2+4 подбора), Кудрявцев (6+5 ассистов), Полещук (0), Саддлер (7), Семенюк (0), Шелтон (17+9 подборов).

Лучшим игроком в составе минчан стал американский защитник Стефан Муди, который уже к середине матча набрал 22 очка, а всего он заработал 31 балл (в том числе 8 из 10 реализованных трехочковых бросков).

Этого хватило для победы, но не хватило, чтобы перекрыть разницу в 14 очков, которые были в пассиве «драконов» по итогам выездного поединка против «Балкана». На последней минуте матча в Минске болгарская команда сократила отставание до 11 очков.

Александр Крутиков (главный тренер «Цмокаў»):

— Очень разочарован нашими последними минутами. Мы вели «+22» и позволили противнику сократить счет. Хотя помнили, что в гостевой игре было «-14». Хотели, чтобы шанс был и в личных встречах. Но в целом я рад, потому что мы выиграли важную игру, — приводит слова наставника пресс-служба «драконов».

Небойша Видич (главный тренер «Балкана»):

— У нас были две цели на эту игру: первая — победить, вторая — не проиграть больше 14 очков. Думаю, мы на 100% в следующем раунде Кубка ФИБА. У нас непростая ситуация: мы играем с одним разыгрывающим, а на некоторых тренировках не получалось собрать 2 пятерки. Исходя из этого, я доволен результатом. Знаете, перед началом сезона говорили, что «Балкан» здесь для того, чтобы заполнить группу 4 командой, но мы показали, что все не так просто, и мы способны на большее.

Положение команд в группе «В»:

1. «Балкан» (Болгария) — 8 очков (5 игр)

2. «Цмокі-Мінск» (Беларусь) — 8 (5)

3. АЕК (Кипр) — 8 (5)

4. «Белфиус Монс-Эно» (Бельгия) — 6 (5).

В следующую стадию выйдут два лучших клуба группы «В».

Следующая игра Кубка ФИБА-Европа состоится через неделю: 21 ноября «Цмокі» отправятся в гости к кипрскому АЕКу, который накануне с трудом переиграл бельгийский «Белфиус» (83:78). Для выхода в следующий этап минчанам необходимо побеждать команду из Кипра.

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" 14 ноября взяли реванш у болгарского "Балкана" в групповой стадии Кубка ФИБА-Европа. Правда, минчане выиграли не так крупно, как проиграли...
 
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