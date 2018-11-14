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Посол Казахстана посетил БГСХА

15.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Вчера Белорусскую государственную  сельскохозяйственную академию посетила официальная делегация из Казахстана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым.

Посол Казахстана посетил БГСХА

Как сообщает baa.by, гостя тепло встретили и.о. ректора БГСХА Андрей Колмыков, проректор по учебной работе Михаил Волков, проректор по воспитательной работе Максим Потапенко, доктор экономических наук, профессор Лариса Пакуш, Чрезвычайный и Полномочный Посол, представлявшая нашу республику в Казахстане в 1997-2006 годах. Студентки в национальных костюмах преподнесли господину Послу хлебный каравай  звнак уважения и гостеприимства.

Посол Казахстана посетил БГСХА

Посол Казахстана посетил БГСХА

Посол Казахстана посетил БГСХА

Посол Казахстана посетил БГСХА

Программа пребывания дипломата в ведущем аграрном вузе Беларуси была расписана буквально по минутам. Ермухамет Кабидинович провел деловые переговоры с руководством вуза, познакомился с академической выставкой научных достижений, стендом фотографий сотрудников и преподавателей, воевавших в годы Великой Отечественной войны, Символической Книгой со словами выпускника БГСХА, первого Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Посол Казахстана посетил БГСХА

Посол Казахстана посетил БГСХА

В большом конференц-зале посол выступил с лекцией о развитии сотрудничества между нашими государствами перед студентами экономического факультета, ответил на их вопросы. Ермухамет Ертысбаев выразил благодарность руководству академии за предоставленную возможность впервые посетить одно из старейших высших учебных заведений.

Посол Казахстана посетил БГСХА

Посол Казахстана посетил БГСХА

Посол Казахстана посетил БГСХА

Посол Казахстана посетил БГСХА

Посол Казахстана посетил БГСХА

Среди сопровождавших Посла официальных лиц был и консул Сергей Демешкович. Он приступает к работе в этом ранге в консульстве Могилева, открытие которого проходило в этот же день с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь.

 

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Вчера Белорусскую государственную  сельскохозяйственную академию посетила официальная делегация из Казахстана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом...
 
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