Посол Казахстана посетил БГСХА

Вчера Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию посетила официальная делегация из Казахстана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым.





Как сообщает baa.by , гостя тепло встретили и.о. ректора БГСХА Андрей Колмыков, проректор по учебной работе Михаил Волков, проректор по воспитательной работе Максим Потапенко, доктор экономических наук, профессор Лариса Пакуш, Чрезвычайный и Полномочный Посол, представлявшая нашу республику в Казахстане в 1997-2006 годах. Студентки в национальных костюмах преподнесли господину Послу хлебный каравай звнак уважения и гостеприимства.















