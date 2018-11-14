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Посол Казахстана посетил БГСХА
15.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
Вчера Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию посетила официальная делегация из Казахстана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым.
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Программа пребывания дипломата в ведущем аграрном вузе Беларуси была расписана буквально по минутам. Ермухамет Кабидинович провел деловые переговоры с руководством вуза, познакомился с академической выставкой научных достижений, стендом фотографий сотрудников и преподавателей, воевавших в годы Великой Отечественной войны, Символической Книгой со словами выпускника БГСХА, первого Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
В большом конференц-зале посол выступил с лекцией о развитии сотрудничества между нашими государствами перед студентами экономического факультета, ответил на их вопросы. Ермухамет Ертысбаев выразил благодарность руководству академии за предоставленную возможность впервые посетить одно из старейших высших учебных заведений.
Среди сопровождавших Посла официальных лиц был и консул Сергей Демешкович. Он приступает к работе в этом ранге в консульстве Могилева, открытие которого проходило в этот же день с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА
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Вчера Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию посетила официальная делегация из Казахстана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом...
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