Сколько белорусам потребуется лет, чтобы достигнуть благосостояния поляков, литовцев и латышей

Экономическая привлекательность Беларуси может снизиться из-за низкого реального благосостояния населения и «консервации» этого уровня жизни, считает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. По его мнению, в таком случае страна может стать менее привлекательной для квалифицированного труда, а также для развития науки, технологий, инновации. Эксперт сравнивает уровень реального благосостояния белорусов, а также поляков, литовцев, латышей, чехов и словаков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в 2016 году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет. К концу 2017 года этот показатель стал расти , тенденция на увеличение продолжилась и в этом году.

Дмитрий Крук убежден, что «консервация» нынешного низкого уровня благосостояния белорусов относительно стран-соседей в центрально-восточной Европе, а также плавное нарастание этого показателя может привести к снижению/низкому росту человеческого

капитала.

«При таком сценарии, весьма вероятно, будет наблюдаться устойчивый рост трудовой миграции, что наряду с позитивными последствиями (поддержка уровня благосостояния, повышение конкуренции и мобильности на рынке труда) может иметь и широкий перечень негативных последствий (депопуляция страны, системные проблемы на рынке труда, чувствительность внешнего равновесия от трансфертов доходов от труда изза границы и др.), — прогнозирует эксперт. — В неблагоприятном направлении станут изменяться факторы инвестиционной привлекательности страны. Ключевым стимулом для привлечения иностранных инвестиций станет низкий уровень оплаты труда. Все вместе указанные тенденции в еще большей мере ограничат потенциал будущего роста».

Эксперт сравнивает уровень реального благосостояния белорусов и жителей Чехии и Словакии (эти страны относятся к числу лидеров роста в Центральной и Восточной Европе), а также Латвии, Литвы и Польши. Сравнения проводятся на основе

показателя ВВП по ППС на душу населения (в международных долларах 2011 года), для

которого эксперт использует термин «реальное благосостояние».

— После периода относительно синхронного роста (1995−2007 годы) в рассматриваемых

странах, примерно с 2008 г. рост в Беларуси «рассинхронизировался» и его динамика

стала заметно отличаться от закономерностей роста в других странах Центральной и Восточной Европы, — отмечает Дмитрий Крук. — Отличия в период 2008—2011 гг. во многом были связаны с различной реакцией и последствиями глобального кризиса 2008 года. В этот период белорусские темпы роста превышали «типовые» для стран ЦВЕ. В период примерно с 2012 г. сформировалась обратная тенденция: экономики стран ЦВЕ вернулись к уверенному и устойчивому росту, тогда как в Беларуси становилась все более очевидной системность проблемы ослабленного роста.



Инфографика с сайта beroc.by

По мнению эксперта, наиболее ярко тенденция отставание роста Беларуси от рассматриваемых стран проявилось в 2014—2017 годы.

При этом достижение уровня реального благосостояния равного нынешнему в странах ЦВЕ (равного уровню 2017 года, то есть, без учета будущего роста в этих странах) уже

является сложной задачей для Беларуси, решение которой займет длительный период, говорит эксперт.

«Например, для того, чтобы Беларуси достичь нынешнего (2017 года) уровня реального благосостояния Словакии необходим среднегодовой темп прироста в 11.3% в течение 5 лет или же 5.6% в течение 10 лет (см. таблицу 1). Трудность задачи конвергенции в еще большей мере становится очевидной, если отталкиваться от предположений относительно среднегодового темпа прироста реального благосостояния в Беларуси, — подсчитывает эксперт. — Например, при росте в среднем на 2% ежегодно для достижения нынешнего (2017 года) уровня реального благосостояния Словакии потребуется 28 лет, тогда как при среднегодовом росте на 7% подобная задача может быть решена за 8 лет».



Инфографика с сайта beroc.by

«Относительный уровень реального благосостояния Беларуси к большинству из рассматриваемых стран продолжит плавно снижаться в ближайшие 5 лет. Подобный прогнозный сценарий, например, заложен в Прогнозе развития мировой экономики МВФ», — отмечает Дмитрий Крук.