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Сколько белорусам потребуется лет, чтобы достигнуть благосостояния поляков, литовцев и латышей
Экономическая привлекательность Беларуси может снизиться из-за низкого реального благосостояния населения и «консервации» этого уровня жизни,
Дмитрий Крук убежден, что «консервация» нынешного низкого уровня благосостояния белорусов относительно стран-соседей в центрально-восточной Европе, а также плавное нарастание этого показателя может привести к снижению/низкому росту человеческого
«При таком сценарии, весьма вероятно, будет наблюдаться устойчивый рост трудовой миграции, что наряду с позитивными последствиями (поддержка уровня благосостояния, повышение конкуренции и мобильности на рынке труда) может иметь и широкий перечень негативных последствий (депопуляция страны, системные проблемы на рынке труда, чувствительность внешнего равновесия от трансфертов доходов от труда изза границы и др.), — прогнозирует эксперт. — В неблагоприятном направлении станут изменяться факторы инвестиционной привлекательности страны. Ключевым стимулом для привлечения иностранных инвестиций станет низкий уровень оплаты труда. Все вместе указанные тенденции в еще большей мере ограничат потенциал будущего роста».
Эксперт сравнивает уровень реального благосостояния белорусов и жителей Чехии и Словакии (эти страны относятся к числу лидеров роста в Центральной и Восточной Европе), а также Латвии, Литвы и Польши. Сравнения проводятся на основе
— После периода относительно синхронного роста (1995−2007 годы) в рассматриваемых
По мнению эксперта, наиболее ярко тенденция отставание роста Беларуси от рассматриваемых стран проявилось в 2014—2017 годы.
При этом достижение уровня реального благосостояния равного нынешнему в странах ЦВЕ (равного уровню 2017 года, то есть, без учета будущего роста в этих странах) уже
«Например, для того, чтобы Беларуси достичь нынешнего (2017 года) уровня реального благосостояния Словакии необходим среднегодовой темп прироста в 11.3% в течение 5 лет или же 5.6% в течение 10 лет (см. таблицу 1). Трудность задачи конвергенции в еще большей мере становится очевидной, если отталкиваться от предположений относительно среднегодового темпа прироста реального благосостояния в Беларуси, — подсчитывает эксперт. — Например, при росте в среднем на 2% ежегодно для достижения нынешнего (2017 года) уровня реального благосостояния Словакии потребуется 28 лет, тогда как при среднегодовом росте на 7% подобная задача может быть решена за 8 лет».
«Относительный уровень реального благосостояния Беларуси к большинству из рассматриваемых стран продолжит плавно снижаться в ближайшие 5 лет. Подобный прогнозный сценарий, например, заложен в Прогнозе развития мировой экономики МВФ», — отмечает Дмитрий Крук.
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Эксперт сравнивает уровень реального благосостояния белорусов, а также поляков, литовцев, латышей, чехов и словенцев.
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