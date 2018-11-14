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В Бресте пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле

15.11.2018 13:03 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле
Фото из открытых источников

Участники узнают, как открыть собственный интернет-магазин, улучшить работу существующей компании и привлечь больше клиентов из Интернета. Генеральный партнер семинара – Альфа-Банк. Еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси выступает информационным партнером события.

В Бресте пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле
 

На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:

- как использовать разные каналы продаж: собственный сайт, размещение на маркетплейсе и соцсети;

- сколько зарабатывают жители Бреста на заказах из Интернета;

- для чего нужны домен, хостинг и SSL-сертификат

- как организовать бухгалтерию и документооборот интернет-магазина;

- на что следует обращать внимание при подключении онлайн-платежей;

- как организовать комплексное продвижение в Интернете, используя контекстную рекламу и SEO;

- что такое колл-трекинг и зачем он нужен.

Спикеры семинара – руководители и специалисты Deal.by, Kabanchik.by, WEBPAY, ActiveCloud, «БизнесСтарт», Call-tracking.by, Myfin.by, а также Управления торговли и услуг Брестского облисполкома.

На семинаре вас ждут:

- аналитика и рекомендации от экспертов в своем деле;

- личные консультации по бухгалтерии, онлайн-платежам, доставке, банковскому обслуживанию и продвижению;

- ароматный кофе и вкусные закуски;

- приятная атмосфера и компания;

- розыгрыш полезных призов.

Семинар состоится 22 ноября в рестоклубе «Цельсий» по адресу: Брест, пр. Машерова, 6А. Начало регистрации – 09:30. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте events.deal.by/brest.

Зарегистрироваться

Партнеры семинара: оператор онлайн-платежей WEBPAY и экспресс-доставка грузов DPD в Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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22 ноября в рестоклубе «Цельсий» состоится бесплатный семинар по интернет-торговле «Интернет-магазин от А до Я: сайт, платежи, продвижение», организованный...
 
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