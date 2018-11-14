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В Беларуси впервые прошла международная сделка по гарантии на основе технологии блокчейн
Приорбанк провел первую в Беларуси международную сделку по банковской гарантии на основе технологии блокчейн между Мозырским НПЗ и «Газпром нефть». С российской стороны также участвовал Райффайзенбанк, который входит в одну группу с белорусским Приорбанком, сообщает
Международную банковскую гарантию выпустил Приорбанк по поручению НПЗ для бенефициара «Газпром нефть». Была применена технология блокчейн на платформе R-сhain.
Для этого использовалось программное обеспечение Райффайзенбанка, разработанное совместно с экспертами в области банковских гарантий Приорбанка.
Такая схема позволяет получать информацию о статусе гарантии в режиме реального времени. Также она сокращает трудозатраты на совершение операции, упрощает документооборот, ускоряет расчеты и оптимизирует расходы.
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Приорбанк провел первую в Беларуси международную сделку по банковской гарантии на основе технологии блокчейн между Мозырским НПЗ и «Газпром нефть». С российской...
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