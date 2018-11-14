В Беларуси впервые прошла международная сделка по гарантии на основе технологии блокчейн

Международную банковскую гарантию выпустил Приорбанк по поручению НПЗ для бенефициара «Газпром нефть». Была применена технология блокчейн на платформе R-сhain.





Для этого использовалось программное обеспечение Райффайзенбанка, разработанное совместно с экспертами в области банковских гарантий Приорбанка.





Такая схема позволяет получать информацию о статусе гарантии в режиме реального времени. Также она сокращает трудозатраты на совершение операции, упрощает документооборот, ускоряет расчеты и оптимизирует расходы.