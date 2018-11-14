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Работники Брестской городской детской поликлиники №1 самостоятельно ликвидировали возгорание на территории учреждения

15.11.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Для многих представителей этого учреждения здравоохранения в этот день было в новинку просто взять в руки огнетушитель, а тем более представить себя в роли так называемого героя, ликвидирующего возгорание. К слову, представлять не пришлось: медработники сразу же приступили к делу. Вспомнив известный алгоритм действий, сотрудники принялись тушить, да так активно и умело, что условное возгорание пришлось заново воссоздавать несколько десятков раз. Руководящий тренировочным процессом заместитель начальника Брестского городского отдела по ЧС Сергей Саленик резюмировал: медперсонал отлично справился с задачей, и это вдвойне примечательно, ведь трудовой коллектив состоит преимущественно из представительниц прекрасной половины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60647.php

Работники Брестской городской детской поликлиники №1 самостоятельно ликвидировали возгорание на территории учреждения

Опробовали в действии огнетушители прямо на территории учреждения здравоохранения. Главный врач Брестской городской детской поликлиники №1 Татьяна Фёдоровна Авдейчук задала настрой такому важному, а главное, нужному, мероприятию, продемонстрировав свои навыки использования первичного средства пожаротушения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60647.php

Работники Брестской городской детской поликлиники №1 самостоятельно ликвидировали возгорание на территории учреждения

В рамках встречи медработники повторили порядок действий в случае возникновения пожара, ознакомились с местами расположения пожарных щитов учреждении.

С коллективом работников поликлиники провёл диалог заместитель начальника Брестского городского отдела по ЧС Сергей Саленик, в ходе беседы рассказал о республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» и её целях, остановился на основных причинах пожаров в Бресте и отметил важность соблюдения правил безопасности в быту и на рабочем месте. Сотрудник МЧС подчеркнул в беседе с медработниками: «Среди основных причин пожаров по-прежнему лидирующее место занимает неосторожное обращение с огнем - без малого 40 % от общего количества пожаров. Способствующим фактором в большинстве случаев является состояние алкогольного опьянения. Акция «Не прожигай свою жизнь!» – инициатива необходимая, а потому мы планируем охватить огромный пласт населения нашего города.»

 
Теги: Брест
 
 
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Для многих представителей этого учреждения здравоохранения в этот день было в новинку просто взять в руки огнетушитель, а тем более представить себя в роли так...
 
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