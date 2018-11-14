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На реконструкцию памятника одному из советских вождей выделили $62 тысячи. Кому он нужен?!
Недавно вокруг памятника «всесоюзному старосте» Михаилу Калинину в Минске появилось странного вида пленочное укрытие, которое минчане уже успели окрестить «парником». Как оказалось, началась реконструкция памятника.
На сайте госзакупок опубликованы условия тендеров на реконструкцию памятника. Оказывается, восстановление советского идола стоит 134 тысячи белорусских рублей, или по действующему курсу — около 62 тысяч долларов.
Правда, оба тендера закончились неудачно. Но выяснить, кто в конце концов занимается реставрацией и почему она так дорого обходится, не получилось. На ответственном за эту реконструкцию предприятии «Ремавтодор Первомайского района» на вопросы отвечать категорически отказались.
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«Два года назад я был среди участников проекта реставрации памятника, готовил историческую справку, — сообщил Астапович. — Но научный руководитель проекта мои предложения по реинтерпретации памятника отклонил — я предлагал добавить табличку о том, что Калинин был причастен к массовым политическим репрессиям.
Что касается сметной стоимости реставрации, то, к сожалению, здесь я не большой специалист. Но цена будет большой, поскольку речь идет о полной реконструкции, начиная с пьедестала. Сам же памятник из медного сплава, на стыках стальная арматура — происходят химические процессы.
Этот Калинин фактически сгнил. Реставрация таких вещей очень и очень дорогостоящая. Целесообразность такой реставрации — это другой вопрос.
Могу добавить только, что установили памятник в конце 1970-х. Стоимость изготовления, монтажа и благоустройства территории составляла более 280 тысяч советских рублей. Для сравнения: в то время около 6 тысяч стоила трехкомнатная квартира в Минске».
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Недавно вокруг памятника «всесоюзному старосте» Михаилу Калинину в Минске появилось странного вида пленочное укрытие, которое минчане уже успели окрестить...
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