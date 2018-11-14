На реконструкцию памятника одному из советских вождей выделили $62 тысячи. Кому он нужен?!









На сайте госзакупок опубликованы условия тендеров на реконструкцию памятника. Оказывается, восстановление советского идола стоит 134 тысячи белорусских рублей, или по действующему курсу — около 62 тысяч долларов.





Правда, оба тендера закончились неудачно. Но выяснить, кто в конце концов занимается реставрацией и почему она так дорого обходится, не получилось. На ответственном за эту реконструкцию предприятии «Ремавтодор Первомайского района» на вопросы отвечать категорически отказались.





Наша Нива » поинтересовалась у Антона Астаповича, председателя Общества охраны памятников, знает ли он что-нибудь об этой реставрации. » поинтересовалась у Антона Астаповича, председателя Общества охраны памятников, знает ли он что-нибудь об этой реставрации.





«Два года назад я был среди участников проекта реставрации памятника, готовил историческую справку, — сообщил Астапович. — Но научный руководитель проекта мои предложения по реинтерпретации памятника отклонил — я предлагал добавить табличку о том, что Калинин был причастен к массовым политическим репрессиям.





Что касается сметной стоимости реставрации, то, к сожалению, здесь я не большой специалист. Но цена будет большой, поскольку речь идет о полной реконструкции, начиная с пьедестала. Сам же памятник из медного сплава, на стыках стальная арматура — происходят химические процессы.





Этот Калинин фактически сгнил. Реставрация таких вещей очень и очень дорогостоящая. Целесообразность такой реставрации — это другой вопрос.





Могу добавить только, что установили памятник в конце 1970-х. Стоимость изготовления, монтажа и благоустройства территории составляла более 280 тысяч советских рублей. Для сравнения: в то время около 6 тысяч стоила трехкомнатная квартира в Минске».