|
Более 4000 преступлений и порядка 750 пациентов метадоновой терапии. Говорим о наркоситуации в Беларуси
Новости Беларуси. Как повысить эффективность борьбы с наркотиками? Вопрос на этот ответ 15 ноября искали в Минске представители различных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече министр внутренних дел сообщил, что за 2018 год уже выявлено более 4000 наркопреступлений, из них большая часть – сбыт психотропов. Не остались без внимания и вопросы лечения наркозависимых. В Беларуси получает распространение метод заместительной терапии. Однако применение метадона вызывает неоднозначные оценки. Корреспондент Виктория Ходосок продолжит тему.
Автор этой картины – химик-самоучка. «Нахимичил» себе срок на 15 лет. Торговец психотропами был одним из самых крупных наркооптовиков в стране. Сам, как говорится, кайф не ловил, но качество товара проверял лично.
А это уже гродненский регион, кадры настоящей домашней нарколаборатории. З9-летнего хозяина «рассадника» таможенники и силовики задержали при сбыте. Веселящую траву он выращивал в частном доме.
Веслав Козел, инспектор Гродненской региональной таможни:
Преступный бизнес пресекают еще на границе, каналы поступления «запрещенки» сегодня специалистам известны. Основной улов приходит из России. И таких бизнесменов с криминальным грузом, признаются эксперты, ловят с завидным постоянством.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Что касается наркотрафика, он фактически не изменился, основная доля наркотиков, в том числе и, так скажем, реэкспортного гашиша, приходит к нам из России.
К чему приводят последствия – всем известно. Истории с наркотиками одна другой ужаснее: под дозой отрезают головы, съедают органы, выкалывают другим глаза. О подобной трагедии несколько лет назад говорил весь Гомель: во время «спайс-вечеринки» троих друзей один остался искалечен.
Виктория Ходосок, СТВ:
Тема такой терапии – повод давних дискуссий, в том числе и сегодня на этой встрече в Минске. За столом представители различных ведомств высказывают свое мнение.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
На метадоне Екатерина (имя мы изменили) уже 4 года. За это время ни разу не срывалась. Ее история начиналась, как и у большинства, с плохой компании в 19 лет.
Без страха не вспомнишь. Жалко потерянное время. И не понимаешь, зачем оно вообще надо было. К тому, что было, возвращаться не то что не хочется, даже думать просто страшно. Потому что если бы тогда не появилась программа, то знаете, может, я с вами бы уже и не разговаривала.
Сегодня на учете у наркологов стоят около 8000 человек. Это цифра говорит лишь о тех, кто не скрывает свою проблему. Но как помочь остальным – тем, кто продолжает искать закладки, нюхать, колоть, варить?
Новости по теме
‡агрузка...
Более 4000 преступлений и порядка 750 пациентов метадоновой терапии. Говорим о наркоситуации в Беларуси
Заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов принимает Минск
Президент Египта посетит Беларусь в 2019 году
На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи
Жемчужную подвеску королевы Марии-Антуанетты продали за рекордную сумму
ЕС и Великобритания согласовали проект договора о Brexit
Игорь Шуневич: «За 2018 год изъято около тонны нарковеществ»
Беларусь намерена увеличить показатели в торговле с Иркутской областью
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 4000 преступлений и порядка 750 пациентов метадоновой терапии. Говорим о наркоситуации в Беларуси
Новости Беларуси. Как повысить эффективность борьбы с наркотиками? Вопрос на этот ответ 15 ноября искали в Минске представители различных ведомств, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)