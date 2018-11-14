Сегодня у фанатов Гарри Поттера праздник: в прокат выходят «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» . AFISHA.TUT.BY подготовила шпаргалку для тех, кого друзья-поттероманы затащат в кино за компанию. Чтобы вам было о чем с ними поговорить.

Начнем с начала. В этом фильме вообще есть Гарри Поттер?

В этом фильме нет ни Гарри Поттера, ни Рона, ни Гермионы. Обе части «Фантастических тварей» — приквелы (фильмы, время действия которых происходит до событий ранее созданного произведения) оригинальной истории. История разворачивается в 1927 году — когда Альбус Дамлдор был еще молод, а Поттер и компания еще даже не планировались. В общем-то, как и их родители.



Рон, Гарри и Гермиона. Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Почему именно это время?

В истории волшебного мира было два ключевых события по части борьбы добра со злом: противостояние Дамблдора и Грин-де-Вальда и Поттера с Волан-де-Мортом. Про второе снято уже восемь фильмов, про первое — выходит только сейчас.

Кто из известных героев «Гарри Поттера» здесь появится?

Как мы уже сказали, это молодой Альбус Дамблдор, Геллерт Грин-де-Вальд и Ньют Саламандер, которых фанаты помнят по упоминаниям в книгах и фильмах, Николас Фламель (это заметки о нем герои тщетно пытались найти в библиотеке в первой части «Гарри Поттер и философский камень»). Кроме того, в фильме появится и Минерва Макгонагалл, заместитель директора «Хогвартса», декан Гриффиндора, преподаватель трансфигурации. Впрочем, особо дотошные фанаты уже спорят о том, родилась в 1927 году Макгонагалл или нет.



Молодой Дамблдор учит Ньюта Саламандера магии. Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

А Роулинг вообще имеет отношение к этому фильму?

Сценарий к «Фантастическим тварям: Преступления Грин-де-Вальда» целиком написала сама Роулинг.

Все равно ничего не понятно, но некогда пересматривать. Так о чем вообще кино?

Идти на фильм, не посмотрев ни одной части о Гарри Поттере, конечно, большая ошибка, но попробуем как-то помочь. В этой вселенной все люди делятся на маглов (обычных людей без магических способностей — типа нас с вами) и волшебников. В первой части «Фантастических тварей» речь шла о волшебнике Ньюте Саламандере, который приезжает в Нью-Йорк из Европы со своим волшебным зверьем, чтобы доказать, что они (зверьки) не опасны и нуждаются в изучении и заботе (позже именно книгу Саламандера о магических существах и местах их обитания будет изучать в школе маленький Гарри Поттер). Параллельно с этой линией развивается криминальная — темная магия пытается прорваться в мир, ей противостоит экс-мракоборец Тина Голдштейн. Все заканчивается тем, что Ньют спасает зверьков, Тина снова становится мракоборцем, зло повержено.

В новом фильме действие будет разворачиваться в Европе 1927 году, спустя год после событий первой части. Геллерт Грин-де-Вальд — самый опасный волшебник в мире — сбежал из тюрьмы, а Дамблдор, который в это время преподает в «Хогвартсе» защиту от темных искусств, обращается к своему бывшему ученику — Ньюту Саламандеру, чтобы тот помог поймать злого волшебника. К зоологу присоединятся его друзья из Нью-Йорка — те самые мракоборец Тина и магл Якоб из первой части.

Маглы? Мракоборцы? А-А-А!

Понимаем. Краткий словарь для запоминания, кто есть кто:

Магл — человек без волшебных способностей.

Мракоборец — так зовут волшебников министерства магии, которые специализируются на борьбе с темными волшебниками (да-да, типа Грин-де-Вальда, уже понимаете?).

Обскур — темная сила, которая появляется внутри ребенка-мага, скрывающего или подавляющего свои магические способности. Представляет собой что-то похожее на жидкое облако, высасывает силы из своих носителей и разрушает все на своем пути.

Сквиб — человек, рожденный в семье волшебников, но не обладающий магическими способностями.

Ладно, что мне глубокомысленно вставить в разговор, чтобы все думали, что я секу?

Можете попробовать посетовать на то, мол, как удивительно, что Обскур не завладел Гарри Поттером, когда тот был маленький. Впрочем, сама Роулинг отвечала примерно так: «Ребенок, с которым это случилось, сознательно должен подавлять магию, ненавидеть ее. А Гарри понятия не имел о том, что он волшебник, потому что Дурсли старались от него это скрыть».