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Мэй заявила об отсутствии реальных альтернатив ее плану по Brexit

15.11.2018 21:49 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не поступало никаких альтернативных предложений по выходу страны из ЕС, которые бы соответствовали итогам референдума 2016 года и не предусматривали бы "жесткой" границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"Никто не делал никаких альтернативных предложений, которые одновременно выполняли бы условия, поставленные на референдуме, и обеспечивали отсутствие "жесткой" границы между Северной Ирландией и Ирландией", - сказала она на пресс-конференции в четверг.

"Я считаю, что курс, который я задала, является правильным для нашей страны", - отметила Т.Мэй.

Премьер добавила, что ее план по Brexit "обеспечит великое будущее Великобритании".

"Это соглашение соответствует тому, за что голосовали люди (на референдуме - ИФ), а также - нашим национальным интересам", - подчеркнула Т.Мэй.

Премьер-министр отвергла идею проведения второго референдума о выходе страны из ЕС.

"У меня очень четкая позиция по вопросу второго референдума. Я донесла ее до членов парламента, и мне кажется, что большинство из них понимают, что они дали право голоса британскому народу, и люди проголосовали. Теперь наша задача - выполнить волю, выраженную на этом голосовании, а не проводить второй референдум. Второго референдума не будет", - заявила она на пресс-конференции.

"Мы уже спросили у людей, что они думают, и они ответили, что нам нужно выйти из ЕС. И мы покинем Европейский союз. Мы покинем Европейский союз 29 марта 2019 года", - добавила британский премьер.

Т.Мэй заявила, что у нее нет сомнений в том, что она предприняла правильные действия по Brexit.

"Я всеми фибрами своей души чувствую, что курс, который я выбрала, правилен для нашей страны и всех наших граждан", - сказала она.

Премьер отметила, что ее план по Brexit решает задачи, поставленные британцами на референдуме 2016 года.

"С самого начала я знала, чего я хочу для наших граждан: уважать итоги их голосования на референдуме", - добавила она.

Достигнутое соглашение, по словам Т.Мэй, возвращает Великобритании полный контроль над границами, прекращает свободное передвижение, дает полный контроль над расходами, а также полный контроль над законодательством и прекращает действие решений Европейского суда для Великобритании. Также она заявила, что соглашение в случае имплементации позволит вывести Великобританию из-под действия сельскохозяйственных и рыбохозяйственных законов ЕС.

"Именно это даст представленное соглашение", - сказала Т.Мэй.

В среду она выступила с заявлением о том, что британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит. Она также заявила об уверенности в том, что нынешний проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.

В знак несогласия с предварительным вариантом соглашения с Брюсселем о Brexit о выходе из британского правительства заявили сразу несколько министров, а также замминистров.

Ранее Т.Мэй отметила, что не рассматривает ситуацию, при которой соглашения по Brexit может не быть. Она неоднократно заявляла, что исключает возможность проведения повторного референдума по Brexit.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

 
 
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не поступало никаких альтернативных предложений по выходу страны из ЕС, которые бы соответствовали итогам...
 
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