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Единый день информирования состоялся на Кореличчине

15.11.2018 — Разное | Полымя  
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Единый день информирования состоялся на Кореличчине

15 ноября руководители районной «вертикали» власти в рамках единого дня информирования населения встретились с трудовыми коллективами Кореличского района. Такие встречи — способ не только донести полезную и актуальную информацию, но и услышать от людей, что их волнует.

В частности председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак побеседовал с коллективом Кореличского района электрических сетей.
Единый день информирования состоялся на Кореличчине

Итоги уборочной кампании и работа агропромышленного комплекса — тема особенно актуальна для главного праздника аграриев, который страна будет отмечать 18 ноября.

— В этом году в Кореличском районе получено 85,5 тысяч тонн зерна при урожайности 44,1 центнера с гектара. Это второй показатель в Гродненской области и четвертый в стране, — подчеркнул Виктор Шайбак. — 16 тысяч тонн кукурузы убрано на зерно. Валовый сбор сахарной свеклы ожидается в размере 210 тысяч тонн при урожайности 600 ц/га. Это второй показатель в области. Урожайность картофеля в этом году составляет 318 ц/га, и это достойный показатель. Рапс в этом году тоже порадовал аграриев: собрали 33 центнера на круг, и это первое место на Гродненщине. Хорошие прогнозы и в молочном животноводстве. По результатам работы за год ожидается 6 тонн 23 килограмма на одну фуражную корову. Таким образом наш район занимает четвертую позицию в молочном рейтинге Гродненщины и 17-ю в стране. По 714 грамм в сутки прибавляет в весе крупный рогатый скот, по 600 грамм свиньи.

Говоря о производственных успехах, руководитель районной вертикали власти отметил, что это итог общей и слаженной работы всего агропромышленного комплекса района.

Инна ЛЕЙКО
Фото автора

Во время встречи информационно-пропагандистской группы №3
с жителями агрогородка Луки

Место: ГУО «Лукская средняя школа».
Руководитель группы: первый заместитель председателя Кореличского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Николаевич Коршун.

Единый день информирования состоялся на Кореличчине

Единый день информирования состоялся на Кореличчине

Единый день информирования состоялся на Кореличчине

Единый день информирования состоялся на Кореличчине

Фото Марины КОЗЛОВИЧ

 
 
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15 ноября руководители районной «вертикали» власти в рамках единого дня информирования населения встретились с трудовыми коллективами Кореличского района. Такие...
 
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