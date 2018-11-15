Единый день информирования состоялся на Кореличчине





15 ноября руководители районной «вертикали» власти в рамках единого дня информирования населения встретились с трудовыми коллективами Кореличского района. Такие встречи — способ не только донести полезную и актуальную информацию, но и услышать от людей, что их волнует.

В частности председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак побеседовал с коллективом Кореличского района электрических сетей.





Итоги уборочной кампании и работа агропромышленного комплекса — тема особенно актуальна для главного праздника аграриев, который страна будет отмечать 18 ноября.

— В этом году в Кореличском районе получено 85,5 тысяч тонн зерна при урожайности 44,1 центнера с гектара. Это второй показатель в Гродненской области и четвертый в стране, — подчеркнул Виктор Шайбак. — 16 тысяч тонн кукурузы убрано на зерно. Валовый сбор сахарной свеклы ожидается в размере 210 тысяч тонн при урожайности 600 ц/га. Это второй показатель в области. Урожайность картофеля в этом году составляет 318 ц/га, и это достойный показатель. Рапс в этом году тоже порадовал аграриев: собрали 33 центнера на круг, и это первое место на Гродненщине. Хорошие прогнозы и в молочном животноводстве. По результатам работы за год ожидается 6 тонн 23 килограмма на одну фуражную корову. Таким образом наш район занимает четвертую позицию в молочном рейтинге Гродненщины и 17-ю в стране. По 714 грамм в сутки прибавляет в весе крупный рогатый скот, по 600 грамм свиньи.

Говоря о производственных успехах, руководитель районной вертикали власти отметил, что это итог общей и слаженной работы всего агропромышленного комплекса района.

Инна ЛЕЙКО

Фото автора

Во время встречи информационно-пропагандистской группы №3

с жителями агрогородка Луки

Место: ГУО «Лукская средняя школа».

Руководитель группы: первый заместитель председателя Кореличского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Николаевич Коршун.

















Фото Марины КОЗЛОВИЧ