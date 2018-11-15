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Сколько стоят самые дешевые и самые дорогие квартиры в Минске?

16.11.2018 06:31 — Разное | Myfin  
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Сколько стоят самые дешевые и самые дорогие квартиры в Минске?
фото: Myfin.by

Сколько стоят самые дешевые и самые дорогие квартиры в Минске?

– Средний уровень цен по Минску на однокомнатные и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в настоящее время составляет 48 и 60 тысяч долларов соответственно.

Разумеется, есть варианты дешевле. Самый низкий порог – это 30-35 тысяч долларов для однокомнатных квартир, 40-45 тысяч долларов для двухкомнатных.

Но в случае так называемых малосемеек цифры еще ниже. Так, «однушку» 29 квадратных метров в октябре продали за 27 тысяч долларов, а 38-метровую «двушку» за 38 тысяч.

Такие квартиры всегда пользуются спросом, независимо от их состояния, поскольку многие покупатели крайне чувствительны к цене.

Но интересно, что в октябре мы наблюдали смещение спроса в сторону более дорогих квартир. За последние месяцы на «вторичке» заметно улучшился выбор, и покупатели были готовы расставаться с большими суммами, получая квартиры лучшего качества.

Вырастут ли цены на квартиры в ближайшее время?

Думаю, в ноябре и декабре цены будут стабильны, возможно, немного подрастут. У нас всегда в конце года заключается много сделок.

 
Теги: Минск
 
 
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