Халатность руководителя привела к смерти работника

17 февраля 2018 года около 10 часов 30 минут на территории таксационного выдела №4 квартала №79 выписанного лесопользователю в лице директора ООО «ХольцЭкоХаус» Астапенко В.В. Государственным опытным лесохозяйственного учреждением «Речицкий опытный лесхоз», произошел несчастный случай, в результате которого смертельно травмирован работник выполнявший работу по трелевке леса в качестве тракториста.

В ходе проведенного специального расследования несчастного случая установлено, что смерть работника наступила в результате получения сочетанной тупой травмы тела, вследствие падения на потерпевшего спиленного дерева.

Причиной несчастного случая явилось неудовлетворительная организация работы на лесосеке при валке деревьев.

Лицом, допустившим нарушения законодательства о труде и об охране труда, признан Астапенко В.В., который работая в должности директора ООО «ХольцЭкоХаус», выполняя организационно-распорядительные функции в организации и являясь должностным лицом, согласно трудового контракта, обязан создавать здоровые и безопасные условия труда, соблюдать установленные нормы и правила по охране труда, обеспечить все рабочие места надлежащим техническим оборудованием; соблюдать законодательство о труде, условия определенные коллективным договором (соглашением), другими локальными правовыми актами и трудовыми договорами, не исполнил надлежащим образом свои служебные обязанности выразившиеся в допуске потерпевшего к выполнению работы в качестве тракториста без проведения обучения, стажировки, инструктажа, проверки знаний по вопросам охраны труда, предварительного медицинского осмотра, не обеспечения защитной каской, не обеспечения контроля за выполнением работы на лесосеке, не надлежащего оформления трудовых отношений с потерпевшим, что повлекло причинение смерти по неосторожности.

6 сентября 2018 года приговором Суда Речицкого района Гомельской области Астапенко В.В. признан виновным в неисполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ст. 428 УК Республики Беларусь Астапенко В.В. назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

18 сентября 2018 года приговор Суда Речицкого района вступил в законную силу.

Александр Козубовский, заместитель начальника Речицкого межрайонного отдела Гомельского облуправления Департамента государственной инспекции труда

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