Маршрутчик выиграл суд против ГАИ в Могилеве — инспекторы ему не разъяснили его права

Жалобу водителя маршрутного такси на сотрудников ГАИ удовлетворил суд в Могилеве. Сергей Ермоленко пожаловался, что инспекторы не разъяснили ему его права и обязанности, чем нарушили закон — и судья с этим согласился. Правда, точка в деле еще не поставлена. TUT.BY узнал предысторию.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Постановление об удовлетворении жалобы могилевчанина разместили в группе «Народный патруль» в соцсети «ВКонтакте». Администраторы группы и помогли маршрутчику добиться удовлетворения жалобы. Об этом TUT.BY Сергей Ермоленко рассказал сам.

По словам могилевчанина, 6 ноября он работал на маршруте. На остановке «Октябрьский универмаг» его остановили сотрудники ГАИ не на служебной машине, сказали, что ехали следом за ним и зафиксировали несколько нарушений ПДД .

— Когда они сказали выходить, я спросил, в чем причина остановки — у меня люди были в маршрутке. Инспектор говорит, мол, что вы мне грубите. Люди заволновались. Я предложил сотрудникам ГАИ: либо они едут за мной до конечной и мы разбираемся там, либо я подъеду вечером к ним в управление. Они выписали мне повестку, — говорит Сергей.

По словам водителя, сотрудники ГАИ «засекли» его на светофоре на проспекте Димитрова около магазина «Mart Inn» — Сергей на маршрутке пересек стоп-линию.

— Я не один был такой — передо мной стояли еще две маршрутки, но «прицепились» почему-то именно ко мне. За несколько секунд до включения зеленого [сигнала светофора] для меня они включили видеорегистратор и поехали за мной.

Вечером Ермоленко приехал к инспекторам и, говорит, специально заранее включил диктофон в телефоне:

— Мне показали видеозапись, которую они сделали, и каждый из нас трактовал ее по-своему. Я не соглашался, что нарушил ПДД. И инспекторы сказали, мол, раз так, составим на тебя несколько протоколов, а не один по минимуму. Я сказал: хорошо, составляйте. А когда мне дали документы на подпись, в специальной графе указал, что права и обязанности мне не разъяснены. Потому что так и было. Забрал документы и ушел.

В отношении Сергея составили протоколы за проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение рядности, невключение «поворотников», пересечение стоп-линии. Могилевчанин написал жалобы в прокуратуру и в суд.