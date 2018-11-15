"Не пробили товар 2 по цене 1". Что делать, если на ценнике одна сумма, а в чеке другая?

Между покупателями и продавцами нередко возникают спорные ситуации. Бывает, что магазин не хочет идти на уступки, даже если не прав, а покупатель не может доказать свою правоту, потому что четко не знает своих прав и закона. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, что делать, если продавец не хочет продавать товар по цене, указанной в ценнике, или на кассе не выдают обещанную по акции игрушку.



Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

«Работники магазина сказали, что не могут пробить товар по цене, которая на ценнике»

Сейчас практически все торговые сети периодически проводят различные акции, в том числе снижают цены, продают два товара по цене одного. Однако подготовиться хорошо к ним технически не всегда получается хорошо.

— В гипермаркетах одной из торговых сетей Гомеля сейчас проходит акция 2 по цене 1-го. Мы с женой, отстояв огромную очередь, купили все необходимое. На кассе сказали, что нам нужно подойти к инфоцентру и поставить печать в гарантию на несколько вещей. У инфоцентра оказалась немаленькая очередь и все стояли с какими-то бумагами. Я поинтересовался, в чем дело у впереди стоящих людей. Мне объяснили, что сейчас на акции есть шоколад, но на кассе две шоколадки по цене одной не пробиваются. Чтобы вернули деньги тем, кто не хочет брать две шоколадки по полной цене, нужно написать заявление.

У мужчины в чеке тоже были эти шоколадки. Оказалось, что и ему их пробили за полную стоимость.

— Я попросил у администратора продать мне товар за цену, которая указана на ценнике в магазине, на сайте торговой сети и акционном проспекте. Мне ответили, что делать этого не собираются, — рассказывает мужчина. — Я попытался объяснять, что это обман и нарушение прав потребителя. Работники магазина сказали, что максимум, что могут для меня сделать, — это принять товар обратно и вернуть деньги. Выходит, что я ехал на другой конец города, чтобы мне вернули деньги и забрали товар? Если товар не пробивается как положено, об этом можно было просто объявить по громкоговорителю или сообщить на кассе, чтобы не вводить людей в заблуждение. Как доказать свою правоту в подобной ситуации?

За комментарием мы обратились к начальнику управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инне Гаврильчик.

— Очевидно, что рекламные мероприятия проводились с нарушениями. Потребителей информировали о различных товарах, которые они могут приобрести на определенных условиях, к примеру, 2 по цене 1 или с определенной скидкой. Это было заявлено в условиях рекламных мероприятий и в рекламе этих мероприятий. Люди хотели воспользоваться акцией, но фактически оказалось, что они не действуют. В данном случае это недостоверная информация о рекламной акции, — отмечает представитель МАРТ.

«Кассир сказала, что может выдавать столько игрушек, сколько написано в чеке»

В некоторых магазинах за определенную сумму в чеке стали выдавать разные игрушки. И когда покупателю не выдают положенный бонус, это вызывает массу негодований.

— В универсаме возле моего дома за каждые 15 рублей в чеке на кассе выдают игрушку-человечка. На полках в торговом зале есть товары, на ценниках у которых написано, что если его купить именно этот продукт, то получишь дополнительную игрушку, — рассказывает минчанка Ольга. — Мы с сыном взяли чипсы, чтобы нам дали на одну игрушку больше — ребенок их собирает. То есть за сумму в чеке должны были дать 3 плюс еще 1. Я даже сфотографировала на всякий случай ценник.

Но на кассе дали 3 игрушки, якобы столько написано в чеке, мол, система столько насчитала.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Я показала фотографию и попросила дать нам обещанную в ценнике дополнительную игрушку. Но кассир сказала, что может выдавать только то количество игрушек, которое написано в чеке. Значит акция по кассе не проходит. Кто прав в данной ситуации?

Инна Гаврильчик отмечает, что эта история с выдачей игрушек — нарушение закона о рекламе.

— Так, в условиях акции было заявлено, что приобретая определенный товар, покупатель имеет право на получение дополнительной игрушки. Это условие проведения акции, которое сам рекламодатель — магазин, не выполнил. Фактически информация в рекламе (в условиях рекламной акции) оказалась недостоверной. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность, — поясняет Инна Гаврильчик.

«Сумма в чеке должна быть 90 рублей, но пробили 110»

Болезнь некоторых магазинов — отсутствие ценников на товар. Бывает и такое, что цены меняются, а новый ценник продавец поставить забывает. Из-за этого покупатель может попасть в неприятную ситуацию.

— Покупала обои в одном из строительных магазинов Минска. На ценнике под товаром было написано, что трубка стоит 18 рублей. Взяла 5 трубок. То есть сумма в чеке должна была быть 90 рублей. Я очень удивилась, когда на кассе мне насчитали больше 110, но промолчала, расплатилась и ушла, — рассказывает читательница. — На следующий день я зашла и снова посмотрела на ценник, на нем цена не изменилась — все те же 18 рублей. Тогда я сфотографировала его и подошла на инфоцентр. Разницу в стоимости обоев у меня в чеке и на фото объяснили тем, что работники магазина не успели заменить акционный ценник — обои продавали со скидкой, на новый, без скидки. Акция уже закончилась. Должны ли мне были продать товар по той цене, которая указана на ценнике?

Неверная информация на ценнике — это нарушение и закона о защите прав потребителей, уточняет Инна Гаврильчик.

— По правилам продажи отдельных видов товаров и по Закону «О защите прав потребителей» продавец обязан обеспечить своевременное доведение до потребителя достоверной информации о товаре. То есть до заключения договора купли-продажи, до покупки какого-либо товара. Цена — это обязательная информация, которую продавец обязан довести, — говорит Инна Гаврильчик. — Когда покупатель видит на ценнике одну цену товара, а приходит на кассу и ему пробивают его по другой цене, — это нарушение. По правилам продажи товаров в присутствии покупателя должна быть проведена проверка правильности цены товара. То есть, например, покупатель с работником магазина выходят в зал и смотрят ценник. Если на нем действительно не та цена, которая пробивается на кассе, продавец должен пробить товар именно по той цене, которая написана на ценнике. Если магазин на это соглашается, он исправляет ситуацию и это уже нарушением не считается.

По словам начальника управления, если продавец отказывается продать товар по цене, указанной на ценнике, нужно в первую очередь требовать книгу замечаний и предложений и фиксировать там этот случай.

— Для того, чтобы потребитель смог доказать нарушение, рекомендуем сфотографировать ценник. Если товар уже приобретен, тогда необходимо и сохранить чек, в котором будет отражена не такая цена, как указана на ценнике. Все это нужно отразить в Книге замечаний и предложений. Она должна быть выдана по первому требованию покупателя, незамедлительно. Если ее отказываются выдавать, можно смело вызывать милицию — этот вопрос относится к компетенции правоохранительного органа.

Инна Гаврильчик говорит, что по законодательству, если потребитель считает необходимым, он может не дожидаясь ответа магазина на его жалобу обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган по месту нахождения того торгового объекта, где произошло нарушение. Специалисты проверят ситуацию и примут меры. «За нарушение правил торговли в этой части предусмотрена административная ответственность».

Представитель МАРТ обращает внимание, что во всех трех случаях усматривается нарушение законодательства о рекламе.

— Потому что все описанные акции — это рекламные мероприятия. Рекламные мероприятия, как и реклама, должны соответствовать требованиям Закона «О рекламе». Информация, предоставляемая в рамках таких мероприятий должна быть достоверной и не должна вводить потребителей в заблуждение, — подчеркивает начальник управления.

Если потребители замечают нарушения Закона «О рекламе», они также имеют право обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган, на территории которого находится магазин (или в администрацию района, если это большой город, имеющий деление на районы).

— Такие обращения по законодательству первоначально должны поступать именно в местные органы. Если потребитель не согласен с решением исполкома, он имеет право обратиться выше — в облисполком. Если и с тем решением не согласен, то в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, — заключила Инна Гаврильчик.

Инна Гаврильчик говорит, что в случае признания рекламы ненадлежащей потребитель имеет право обратиться в суд с исками, в том числе с исками о материальном возмещении морального вреда.