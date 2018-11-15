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В соцсетях новый флешмоб о любви к своему телу: девушки публикуют фото в белье и с крыльями

16.11.2018 19:21 — Разное | Tut.by  
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Канадский блогер случайно положила начало флешмобу из-за шоу Victoria’s Secret, пишет .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarah Nicole (@thebirdspapaya) on Nov 11, 2018 at 9:25am PST

33-летняя Сара Николь — мама троих детей и блогер со 128 тысячами подписчиков. Блог она завела, чтобы мотивировать себя на похудение — и успешно справилась с этой задачей, расставшись с 50 кг. При этом девушка выступает против интенсивных тренировок и изнурительных диет, а за здоровый выбор в плане питания и физической активности и принятие собственного тела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarah Nicole (@thebirdspapaya) on Jul 11, 2017 at 3:00am PDT

Один из последних постов блогера был вызван недавним Victoria’s Fashion Fashion Show, где по подиуму дефилировали лишь стройные модели-«ангелы». Сара Николь опубликовала собственное фото с дорисованными в фотошопе крыльями и дописала:

— Окей, Victoria’s Secret, мне не нужен ваш подиум. Мне нужно любить мое тело. И стоит напомнить другим делать также.

Хештег #EveryWomanisAnAngel («каждая женщина — ангел») стал началом флешмоба и вдохновил подписчиц делиться собственными фото с крыльями и историями принятия себя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Канадский блогер случайно положила начало флешмобу из-за шоу Victoria's Secret.
 
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Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
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