В соцсетях новый флешмоб о любви к своему телу: девушки публикуют фото в белье и с крыльями

Канадский блогер случайно положила начало флешмобу из-за шоу Victoria’s Secret, пишет Yahoo Canada Style .

33-летняя Сара Николь — мама троих детей и блогер со 128 тысячами подписчиков. Блог она завела, чтобы мотивировать себя на похудение — и успешно справилась с этой задачей, расставшись с 50 кг. При этом девушка выступает против интенсивных тренировок и изнурительных диет, а за здоровый выбор в плане питания и физической активности и принятие собственного тела.

Один из последних постов блогера был вызван недавним Victoria’s Fashion Fashion Show, где по подиуму дефилировали лишь стройные модели-«ангелы». Сара Николь опубликовала собственное фото с дорисованными в фотошопе крыльями и дописала:

— Окей, Victoria’s Secret, мне не нужен ваш подиум. Мне нужно любить мое тело. И стоит напомнить другим делать также.

Хештег #EveryWomanisAnAngel («каждая женщина — ангел») стал началом флешмоба и вдохновил подписчиц делиться собственными фото с крыльями и историями принятия себя.