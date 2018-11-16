Какие вузы и специальности самые дорогие и самые дешевые в Беларуси?

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По данным Национального статистического комитета, Беларусь в предыдущем учебном году среди стран СНГ имела самый высокий показатель по количеству студентов – 315 человек на 10 тыс. человек населения. За Беларусью следовали Украина и Армения – 314 и 305 человек соответственно.

Самый востребованный вуз

Среди самых востребованных у абитуриентов вузов страны лидируют столичные университеты, на первом месте – Белорусский государственный университет. Конкурс здесь на такие популярные специальности, как, например, «международное право», составляет в последние годы 7-8 человек на место.

Самая востребованная специальность

В 2018 году самой востребованной у абитуриентов, поступающих на бюджет, была специальность «международное право».

Самая дорогая специальность

При обучении на платной основе в самом престижном и одном из самых дорогих вузов – Белгосуниверситете – самая дорогая специальность «международное право».

Цена за обучение в БГУ для студентов 1-3 курсов дневной формы обучения, по данным на 2018 год, по специальности «международное право» составляет 3,575 тыс. рублей.

Самым дешевым можно считать обучение на филологическом факультете – студенты на специальности «белорусская филология» и «русская филология» платят в БГУ 2,354 тыс. рублей.

ТОП самых дорогих вузов

В целом же БГУ среди первых в ТОПе белорусских вузов по стоимости обучения на 2018 год (данные по ценам за обучение на первом курсе).

Обучение на дневной форме для первокурсников Белорусского государственного университета стоит от 2,4 тыс. рублей до 3,6 тыс. рублей в год.

В Белорусском национальном техническом университете – от 3 тыс. до 3,3 тыс. рублей в год.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники - от 2 тыс. до 3,2 тыс. рублей в год.

В Белорусском государственном медицинском университете – в пределах 2,6 - 3,3 тыс. рублей в год.

Большинство вузов предоставляют скидки на обучение хорошо успевающим студентам.

Самые дешевые специальности и вузы

Традиционно самым дешевым остается обучение в аграрных вузах страны – от 1,3 тыс. рублей.

Так, в БГСХА (Могилевская область, г. Горки) стоимость обучения в год составляет от 1,33 тыс. до 1,7 тыс. рублей. Дешевле всего обходится здесь обучение агрономов и биотехнологов.