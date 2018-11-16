ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как искоренить равнодушие и безразличие? В ГАИ провели акцию-эксперимент

17.11.2018 07:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 16 ноября 2018 года в городе Бресте на улице Городской в г.Бресте, той её части, что в направлении от района Плоска до д.Черни, была проведёна акция-эксперимент, призванный, по мнению ГАИ, проверить реакцию водителей на экстренную ситуацию на дороге. Легенда - пешеход лежит на обочине, по всем признакам или человеку плохо, или его сбили...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60697.php

Как искоренить равнодушие и безразличие? В ГАИ провели акцию-эксперимент


Акция-эксперимент называлась "В зоне внимания - пешеход!". В рамках эксперимента мы провели мониторинг на предмет оказания помощи водителями пешеходу, лежащему на краю проезжей части.

Жестоко?! Может быть... Если только не учитывать тот факт, что с начала осени в Брестской области уже погибли 7 человек, из них четверо пешеходы, лежащие на обочине или проезжей части дороги. Вспомним, хотя бы последние ДТП в д.Братылово Брестского района и аг.Дивин Кобринского района, где лежащие пешеходы погибли под колесами авто. Почему это происходит? Почему граждане, видя лежащего человека на дороге, не сообщают в милицию или не принимают мер, чтобы помочь человеку покинуть проезжую часть?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60697.php

Как искоренить равнодушие и безразличие? В ГАИ провели акцию-эксперимент


Все погибшие в ДТП пешеходы и велосипедисты без фликеров, в тёмное время суток, в большинстве своём в состоянии алкогольного опьянения, и к сожалению, в неожиданных местах. Кто-то сидел на дороге, кто-то шёл по её середине, кто-то лежал. Таковых именуют "пешелёжи", название может вызвать улыбку, но иначе обозначить их трудно. Разумный человек не станет идти на такой безумный риск, и выходить на проезжую часть просто погулять, посидеть или полежать. То ли дело, если такой индивидуум в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения. Тут отключается самая важная часть, благодаря которой человек называется человеком - мозг, и решения о перемещении в пространстве принимаются где угодно, но только не в голове.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60697.php

Как искоренить равнодушие и безразличие? В ГАИ провели акцию-эксперимент


Кому-то может показаться, что и нечего таких жалеть и защищать - пусть гибнут! Но закон суров, и если под колёсами пострадал пешеход, и тем более со смертельным исходом, виноват может оказаться водитель. Он не снизил, не предусмотрел, допустил и т.д. А можно ли предотвратить трагедию?

Можно! Нужны только усилия по адаптации общества в сторону более внимательного отношения к близкому. Не тому, что едет рядом в машине, а тому, что лежит на обочине. Именно с таким социальным экспериментом мы и имели дело сегодня.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60697.php

Как искоренить равнодушие и безразличие? В ГАИ провели акцию-эксперимент

Именно для предотвращения трагедий мы проводим мероприятия, направленные на снижение смертности на дорогах, и прибегаем при этом к самым различным способам «достучаться» до людей.

Результаты эксперимента и порадовали, и огорчили одновременно. Да, очень много водителей остановились, видя лежащее тело (а оно было, надо сказать, весьма реалистично). Не успели журналисты занять свои места, скрывшись с дороги, как остановилось 2 автомобиля. Женщины побежали смотреть, что произошло, убедившись, что это манекен, поспешили в автомобили, и продолжили движение. Самое удивительное было то, что в основном останавливались и спешили на помощь именно женщины-водители, которые не боясь возможного агрессивного поведения "лежащего" пешехода, неадекватного его поведения - не боялись и принимали меры для предотвращения трагедии на дороге.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60697.php

Как искоренить равнодушие и безразличие? В ГАИ провели акцию-эксперимент

В дальнейшем останавливались ещё люди, некоторые соглашались на интервью. Прерывали свой путь семейные пары, мамы с детьми. За час, пока длился эксперимент, остановилось более 20 автомобилей, и первым в череде "неравнодушных", остановившихся водителей - был водитель маршрутного такси №7.

Уже по окончании нам сообщили, что на линию 102 поступило три звонка, очевидцы сообщили, что в районе, где проводился эксперимент, сбили человека. Это тоже учитывается, ведь если было трудно или по каким-то причинам невозможно остановиться и помочь на месте, то ничто не мешает набрать номер милиции или ГАИ и проинформировать - где и какая есть угроза жизни. Меры будут приняты незамедлительно, на место направлен ближайший наряд.

Итак, несомненно, людей готовых помочь много, но их, к сожалению, не подавляющее большинство. По идее, останавливаться должен был каждый, и звонков на 102 должно было быть много. Надо отметить, что многие проезжали мимо, и даже ускорялись, хотя явно видели происшествие на обочине. Очень жаль, конечно.

Между тем, и ПДД, и Уголовный кодекс однозначно трактуют такое поведение, как оставление в опасной ситуации. Другими словами, водитель (равно как и велосипедист, и пешеход) просто обязан предпринять все меры к тому, чтобы оказать помощь пострадавшему, и проинформировать о ситуации соответствующие службы.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 16 ноября 2018 года в городе Бресте на улице Городской в г.Бресте, той её части, что в направлении от района Плоска до д.Черни, была проведёна акция-эксперимент,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко и экс-президент Латвии Улманис на встрече вспомнили прошлое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика