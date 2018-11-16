Как искоренить равнодушие и безразличие? В ГАИ провели акцию-эксперимент

Вечером 16 ноября 2018 года в городе Бресте на улице Городской в г.Бресте, той её части, что в направлении от района Плоска до д.Черни, была проведёна акция-эксперимент, призванный, по мнению ГАИ , проверить реакцию водителей на экстренную ситуацию на дороге. Легенда - пешеход лежит на обочине, по всем признакам или человеку плохо, или его сбили...



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60697.php

Читать полностью в источнике с фото:







Акция-эксперимент называлась "В зоне внимания - пешеход!". В рамках эксперимента мы провели мониторинг на предмет оказания помощи водителями пешеходу, лежащему на краю проезжей части.



Жестоко?! Может быть... Если только не учитывать тот факт, что с начала осени в Брестской области уже погибли 7 человек, из них четверо пешеходы, лежащие на обочине или проезжей части дороги. Вспомним, хотя бы последние ДТП в д.Братылово Брестского района и аг.Дивин Кобринского района, где лежащие пешеходы погибли под колесами авто. Почему это происходит? Почему граждане, видя лежащего человека на дороге, не сообщают в милицию или не принимают мер, чтобы помочь человеку покинуть проезжую часть?



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60697.php

Читать полностью в источнике с фото:







Все погибшие в ДТП пешеходы и велосипедисты без фликеров, в тёмное время суток, в большинстве своём в состоянии алкогольного опьянения, и к сожалению, в неожиданных местах. Кто-то сидел на дороге, кто-то шёл по её середине, кто-то лежал. Таковых именуют "пешелёжи", название может вызвать улыбку, но иначе обозначить их трудно. Разумный человек не станет идти на такой безумный риск, и выходить на проезжую часть просто погулять, посидеть или полежать. То ли дело, если такой индивидуум в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения. Тут отключается самая важная часть, благодаря которой человек называется человеком - мозг, и решения о перемещении в пространстве принимаются где угодно, но только не в голове.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60697.php

Читать полностью в источнике с фото:







Кому-то может показаться, что и нечего таких жалеть и защищать - пусть гибнут! Но закон суров, и если под колёсами пострадал пешеход, и тем более со смертельным исходом, виноват может оказаться водитель. Он не снизил, не предусмотрел, допустил и т.д. А можно ли предотвратить трагедию?



Можно! Нужны только усилия по адаптации общества в сторону более внимательного отношения к близкому. Не тому, что едет рядом в машине, а тому, что лежит на обочине. Именно с таким социальным экспериментом мы и имели дело сегодня.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60697.php

Читать полностью в источнике с фото:





Именно для предотвращения трагедий мы проводим мероприятия, направленные на снижение смертности на дорогах, и прибегаем при этом к самым различным способам «достучаться» до людей.



Результаты эксперимента и порадовали, и огорчили одновременно. Да, очень много водителей остановились, видя лежащее тело (а оно было, надо сказать, весьма реалистично). Не успели журналисты занять свои места, скрывшись с дороги, как остановилось 2 автомобиля. Женщины побежали смотреть, что произошло, убедившись, что это манекен, поспешили в автомобили, и продолжили движение. Самое удивительное было то, что в основном останавливались и спешили на помощь именно женщины-водители, которые не боясь возможного агрессивного поведения "лежащего" пешехода, неадекватного его поведения - не боялись и принимали меры для предотвращения трагедии на дороге.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60697.php

Читать полностью в источнике с фото:





В дальнейшем останавливались ещё люди, некоторые соглашались на интервью. Прерывали свой путь семейные пары, мамы с детьми. За час, пока длился эксперимент, остановилось более 20 автомобилей, и первым в череде "неравнодушных", остановившихся водителей - был водитель маршрутного такси №7.



Уже по окончании нам сообщили, что на линию 102 поступило три звонка, очевидцы сообщили, что в районе, где проводился эксперимент, сбили человека. Это тоже учитывается, ведь если было трудно или по каким-то причинам невозможно остановиться и помочь на месте, то ничто не мешает набрать номер милиции или ГАИ и проинформировать - где и какая есть угроза жизни. Меры будут приняты незамедлительно, на место направлен ближайший наряд.



Итак, несомненно, людей готовых помочь много, но их, к сожалению, не подавляющее большинство. По идее, останавливаться должен был каждый, и звонков на 102 должно было быть много. Надо отметить, что многие проезжали мимо, и даже ускорялись, хотя явно видели происшествие на обочине. Очень жаль, конечно.



Между тем, и ПДД , и Уголовный кодекс однозначно трактуют такое поведение, как оставление в опасной ситуации. Другими словами, водитель (равно как и велосипедист, и пешеход) просто обязан предпринять все меры к тому, чтобы оказать помощь пострадавшему, и проинформировать о ситуации соответствующие службы.