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В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу

17.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу


Как признались молодожены, свадьба была запланирована раньше, но от предложения первыми повязать символическую ленту на скамейке в сквере для влюбленных  отказаться не смогли. 

В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу


Молодые получили много теплых поздравлений и ценных подарков. 

В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу
В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу


Председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак  вручил молодой семье сертификат, подтверждающий право на получение арендной квартиры в новом многоквартирном доме. 

Свадебные подарки Дмитрий и Виктория получили и от областной организации ОО "Белорусский союз женщин", открытого акционерного общества «Минский тракторный завод» и машиностроительного холдинга «Амкодор». 

В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу
В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу
В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу


Новый обустроенный сквер непременно станет излюбленным местом для ивьевчан и гостей города, а ветви кованого дерева – одного из главных атрибутов тематической площадки – в скором времени украсят десятки символических замков, оставленных молодоженами на счастье. 

В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу
В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу

 
 
 
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К торжественному открытию сквера для влюбленных подоспел первый свадебный кортеж – день бракосочетания молодого врача Виктории Цибульской и работника сельского...
 
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В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу
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