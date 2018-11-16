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С 18 ноября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
17.11.2018 15:38 — Разное | Виртуальный Брест
С 18 ноября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Топливо вновь подорожает на 1 копейку. С 18 ноября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 42 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 51 копейку, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 72 копейки, ДТ — 1 рубль 51 копейку.
Это двадцать четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
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С 18 ноября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY ...
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