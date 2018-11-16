Раньше в Беларуси «Дожинки» отмечались всего раз в году и в одном местечке, но очень масштабно – ради «национального» праздника, который традиционно посещал президент, город буквально перестраивали. В Речице, например, полностью поменяли дороги. Потом государство решило, что вместо одного большого события, лучше много маленьких, но по всей стране. Смотрите, как беларусы сегодня отмечают «Дожинки-2018».



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ода трактору. Смотрите, как беларусы отмечают «Дожинки» Раньше в Беларуси «Дожинки» отмечались всего раз в году и в одном местечке, но очень масштабно – ради «национального» праздника, который традиционно посещал...