Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС завершены мониторинги объектов строительства

Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям завершены мониторинги соблюдения законодательства о пожарной безопасности 4-х объектов строительства. Мониторингу пожарной безопасности были подвергнуты ГУКДСП «Быховская ПМК-247» на строительной площадке по капитальному ремонту кровли здания ГУО «СШ №2 г.Быхова», ООО «Энерго Запад», на объекте по строительству гаража в Приборском лесничестве д.Селец, ООО «Евроторг» на строительной площадке по технической модернизации торгового объекта по ул.Гвардейская г. Быхова, и ЧСУП «Кристмас Плюс» на объекте по реконструкции административного здания конторы Новобоярского лесничества в д.Ямное Быховского района.























Контрольное изучение ООО «Энерго Запад» на объекте по строительству гаража в Приборском лесничестве д.Селец показало, что ранее предложенные мероприятия в рекомендациях органов государственного пожарного надзора выполнены.

В ходе мониторинга строительной площадки ООО «Евроторг» на объекте по технической модернизации торгового объекта по ул.Гвардейская г. Быхова нарушений требований противопожарного режима не выявлено.

Изучение состояния пожарной безопасности ГУКДСП «Быховская ПМК-247» на строительной площадке по капитальному ремонту кровли здания ГУО «СШ №2 г.Быхова» показало, что начальником данной организации Богомазовым И.Г. на объекте строительства не установлен должный противопожарный режим. Допускается курение вне установленных для этих целей мест. Строительная площадка не укомплектована необходимым количеством исправных первичных средств пожаротушения. Отсутствуют знаки пожарной безопасности предупреждающие о запрете курения и применения открытого огня, предписывающие нахождение ближайших источников противопожарного водоснабжения. Имеются нарушения требований пожарной безопасности и при эксплуатации теплогенерирующих приборов расположенных в строительных бытовках. По результатам первичного мониторинга в адрес администрации ГУКДСП «Быховская ПМК-247» направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Проведенный мониторинг ЧСУП «Кристмас Плюс» на объекте по реконструкции административного здания конторы Новобоярского лесничества в д.Ямное Быховского района, руководителем которого является Барковский М.Н. показал, что на указанном объекте имеется ряд отступлений от требований пожарной безопасности предъявляемых к

местам проведения строительно-монтажных работ. Строительный объект не обеспечен необходимым количеством огнетушителей. В местах проведения работ отсутствуют предписывающие знаки пожарной безопасности. Объект не оборудован схемой с нанесенными на ней строящимися и временными зданиями, пожарными проездами и местонахождением источников противопожарного водоснабжения.

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Быховский районный отдел по ЧС