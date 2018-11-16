ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Демонстрация японской чайной церемонии прошла в Минске

17.11.2018 18:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Традиции японского чаепития постигали 17 ноября все желающие в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрация японской чайной церемонии прошла в Минске

В этой восточной стране чайная культура неотделима от искусства. Каждой детали церемонии уделяется огромное значение. Например, нарушать тишину во время приготовления напитка может только бурлящий чайник.

Демонстрация японской чайной церемонии прошла в Минске

Церемония японского чаепития – процесс долгий и сложный.

Демонстрация японской чайной церемонии прошла в Минске

Впрочем, для самих японцев главное насладиться не столько ароматным напитком, сколько общением. В основе чайного искусства – дух гостеприимства.
Новости по теме

Кавалером ордена Императора Японии впервые стала белоруска

«Экономическая структура наших стран очень схожа». Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение взаимного товарооборота

Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии: делегация из этой страны с визитом в Минске

В 2019 в Минске появится полноценное посольство Японии

«Мне уже не терпится познакомиться с вашей страной». Более 60 японских детей приехали в Беларусь на отдых в «Зубрёнок»

Первый белорусско-японский экономический форум открылся 10 мая в Токио

Белорусская продукция в Японии: чем наши молоко и строительные технологии привлекают иностранцев

Главный инструктор Японской федерации каратэ Сетокан: Это и белорусское боевое искусство
‡агрузка...
Новости 24 часа

Демонстрация японской чайной церемонии прошла в Минске

«Настроение отличное, праздник отличный»: Ивье отмечает областные «Дожинки»

«Я уверена, что всех покорю»: в минском аэропорту встречают участников Евровидения-2018

3D-принтеры от 150 долларов: минчанин представил уникальные разработки на Неделе предпринимательства

У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»

Крупный пожар на Московском НПЗ локализован

В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018

На прямую линию с зампредом Мингорисполкома 17 ноября обратились более 250 человек

Все новости
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Традиции японского чаепития постигали 17 ноября все желающие в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой восточной стране...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Настроение отличное, праздник отличный»: Ивье отмечает областные «Дожинки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика