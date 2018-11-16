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Демонстрация японской чайной церемонии прошла в Минске
Новости Беларуси. Традиции японского чаепития постигали 17 ноября все желающие в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой восточной стране чайная культура неотделима от искусства. Каждой детали церемонии уделяется огромное значение. Например, нарушать тишину во время приготовления напитка может только бурлящий чайник.
Церемония японского чаепития – процесс долгий и сложный.
Впрочем, для самих японцев главное насладиться не столько ароматным напитком, сколько общением. В основе чайного искусства – дух гостеприимства.
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Демонстрация японской чайной церемонии прошла в Минске
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Новости Беларуси. Традиции японского чаепития постигали 17 ноября все желающие в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой восточной стране...
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