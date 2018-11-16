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Доходы белорусов: пенсии и стипендии втрое больше, чем доходы предпринимателей
Белстат обнародовал сведения о доходах белорусов и о структуре их доходов. Как следует из статистических данных, в сентябре 2018 года реальные доходы всех жителей страны увеличились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В общем объеме доходов наибольшую долю составляет зарплата — 64,1%. Пенсии, стипендии и другие пособия — 23,4%, а предпринимательская деятельность — всего 8%. Также в объем зачислили доходы от собственности — 4,5%.
Номинальная заработная плата в сентябре составила 963,6 рубля и увеличилась по сравнению с показателем прошлого года на 9,4%.
На следующий год правительство прогнозирует рост доходов населения на 3,2%.
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Белстат обнародовал сведения о доходах белорусов и о структуре их доходов. Как следует из статистических данных, в сентябре 2018 года реальные доходы всех жителей...
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