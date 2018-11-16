Доходы белорусов: пенсии и стипендии втрое больше, чем доходы предпринимателей

В общем объеме доходов наибольшую долю составляет зарплата — 64,1%. Пенсии, стипендии и другие пособия — 23,4%, а предпринимательская деятельность — всего 8%. Также в объем зачислили доходы от собственности — 4,5%.





Номинальная заработная плата в сентябре составила 963,6 рубля и увеличилась по сравнению с показателем прошлого года на 9,4%.





На следующий год правительство прогнозирует рост доходов населения на 3,2%.



