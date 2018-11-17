"Нам лавку на следующий день поменяли": позитивные и не очень истории на "Доске позора"

Осенняя серость и недоделанная вовремя строителями работа — убийственное для психики сочетание. Но не стоит впадать в депрессию — все может поменяться к лучшему. И мы знаем примеры, когда после публикации на « Доске позора » окружающая нас действительность становилось хоть чуточку, но краше.



Раньше такая скамейка стояла у дома по улице Асаналиева, 24. Фото читателя

Минск, ул ица Асаналиева 24.





Жильцы дома сообщили, что « после вашей публикации, уже в субботу перед подъездом поставили новенькую лавку».





А вот тех, кто делал в этом доме капремонт, еще рано отпускать с объекта. Вот в ход в подъезд. Все заляпано строительными составами, забыли установить решетку.





По всему подъезду болтаются провода после замены проводки. Раньше были закреплены.



А это такая дорожка на Асаналиева, 25.





А эту дорожку вдоль улицы Коллекторной в Минске иначе как «зигзаг удачи» не назовешь. Читатель шутит, что ногу здесь сломать не страшно, врачи рядом — дорожка ведет к поликлинике № 1. Кстати, за кустами у нее нет продолжения.





Новую дорожку проложили прямо в заборчик. Хорошо, что он невысокий, можно перешагнуть. Это на Калиновского, 83.





Новая дорожка в 8-м микрорайоне Жодино.





Переход с барьером в Молодечно по улице Мира.





Остановка Ангарская-4 напротив дома № 68 по улице Нестерова в Минске. Любой дождь, снег и его таяние превращают пешеходный переход в глубокую лужу. Люди переходят дорогу по лежачему полицейскому, добираясь к нему по бортику между лужей и грязью, как канатоходцы. Прошлой зимой дорожники пытались решить проблему, прорубив в асфальте «канал» от лужи к дождеприемнику, но ситуацию он не спас.





Пешеходные переходы возле дома № 49 по улице Макаенка в Гомеле.





Сквер Сеножаны, улица Лескова, Минск. После прокладки кабелей образовались углубления в дорожке из плитки, которые после дождя заполняются водой. Преодолеть водную преграду прыжком может далеко не каждый молодой человек, не говоря уже о людях старшего возраста.







Останки лестницы, ведущей к дому 54/2 на улице Калиновского в Минске. Читатель пишет, «ремонта серьезного давно не было, только ступени пытаются периодически залепливать чем-то».





А вот «удобный» пандус от МАПИДа на Каменногорской, 116 в Минске. Надо лишь научиться лавировать, чтобы разминуться с колонной и поручнем, но это проблемы жильцов, а не тех, кто проектирует, строит и принимает.

Но этот пандус еще вполне себе хорош — вы на российский посмотрите. Вот это — шедевр!





















Читатель в описании к фото сообщает: «так закрыло Дзержинское ЖКХ все водопроводные колодцы после жалоб местных жителей на отсутствие люков (их не устанавливали с момента запуска водопровода в эксплуатацию в 2012 г., всего около 200 штук) в микрорайоне застройки 3 и 4 очереди средней школы № 4 Дзержинска. На фото „люки“ по улицам Кооперативная, Весенняя и Бурака. Многие колодцы с пожарными гидрантами внутри, а ведь их состояния каждые 6 месяцев на соответствие нормам должны проверять и ЖКХ и МЧС»…











В Солигорске ЖЭС вот так утеплил подъезд на зиму. Поставили новые деревянные рамы внутри, а снаружи оставили старые, которые еще и по размеру не подходят.





Это фото подписали так: «посчастливилось побывать в кафе на автовокзале города Бобруйск. Над столиками там зависает интересная люстра».









И еще раз на тему рукастости сатехников. Простых решений они не приемлют и напрямую трубы не соединяют. Капремонт в Минске на Филатова, 4.





Боровляны, улица 40 лет Победы, во дворе домов 30Б, 30Б/1, 30 В. Детская площадка детей сантехников?





Очень «удобно» расположенный люк на дорожке, ведущей к поликлинике № 18 по улице Плеханова в Серебрянке.





Пешеходный переход в городе Заславль. Здесь сошлись две «стихии» — электросети и дорожники.





Нам пишут, что Малый Тростинец полгода как наблюдает последствия от установки фонарей вдоль кладбища.



Дом находится в Смолевичском районе в деревне Лужки. Чтобы вода во время дождя не стекала под дом, работники ЖКХ усовершенствовали ливневую систему.











Минск, в районе перекрестка улиц Захарова и Соломенная. Удивительный пример изысканного благоустройства.





Проблемный участок в Ждановичах по улице Артиллеристов, 34а. Пешеходам после дождя здесь не место. Говорят, что проблеме уже более 15 лет.

И на последок — смешное видео из жизни строителей:

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!