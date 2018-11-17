ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Нам лавку на следующий день поменяли": позитивные и не очень истории на "Доске позора"

18.11.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Осенняя серость и недоделанная вовремя строителями работа — убийственное для психики сочетание. Но не стоит впадать в депрессию — все может поменяться к лучшему. И мы знаем примеры, когда после публикации на «Доске позора» окружающая нас действительность становилось хоть чуточку, но краше.


Раньше такая скамейка стояла у дома по улице Асаналиева, 24. Фото читателя

Минск, улица Асаналиева 24.


Жильцы дома сообщили, что «после вашей публикации, уже в субботу перед подъездом поставили новенькую лавку».



А вот тех, кто делал в этом доме капремонт, еще рано отпускать с объекта. Вот вход в подъезд. Все заляпано строительными составами, забыли установить решетку.


По всему подъезду болтаются провода после замены проводки. Раньше были закреплены.

А это такая дорожка на Асаналиева, 25.


А эту дорожку вдоль улицы Коллекторной в Минске иначе как «зигзаг удачи» не назовешь. Читатель шутит, что ногу здесь сломать не страшно, врачи рядом — дорожка ведет к поликлинике № 1. Кстати, за кустами у нее нет продолжения.


Новую дорожку проложили прямо в заборчик. Хорошо, что он невысокий, можно перешагнуть. Это на Калиновского, 83.


Новая дорожка в 8-м микрорайоне Жодино.


Переход с барьером в Молодечно по улице Мира.


Остановка Ангарская-4 напротив дома № 68 по улице Нестерова в Минске. Любой дождь, снег и его таяние превращают пешеходный переход в глубокую лужу. Люди переходят дорогу по лежачему полицейскому, добираясь к нему по бортику между лужей и грязью, как канатоходцы. Прошлой зимой дорожники пытались решить проблему, прорубив в асфальте «канал» от лужи к дождеприемнику, но ситуацию он не спас.


Пешеходные переходы возле дома № 49 по улице Макаенка в Гомеле.


Сквер Сеножаны, улица Лескова, Минск. После прокладки кабелей образовались углубления в дорожке из плитки, которые после дождя заполняются водой. Преодолеть водную преграду прыжком может далеко не каждый молодой человек, не говоря уже о людях старшего возраста.



Останки лестницы, ведущей к дому 54/2 на улице Калиновского в Минске. Читатель пишет, «ремонта серьезного давно не было, только ступени пытаются периодически залепливать чем-то».


А вот «удобный» пандус от МАПИДа на Каменногорской, 116 в Минске. Надо лишь научиться лавировать, чтобы разминуться с колонной и поручнем, но это проблемы жильцов, а не тех, кто проектирует, строит и принимает.

Но этот пандус еще вполне себе хорош — вы на российский посмотрите. Вот это — шедевр!









Читатель в описании к фото сообщает: «так закрыло Дзержинское ЖКХ все водопроводные колодцы после жалоб местных жителей на отсутствие люков (их не устанавливали с момента запуска водопровода в эксплуатацию в 2012 г., всего около 200 штук) в микрорайоне застройки 3 и 4 очереди средней школы № 4 Дзержинска. На фото „люки“ по улицам Кооперативная, Весенняя и Бурака. Многие колодцы с пожарными гидрантами внутри, а ведь их состояния каждые 6 месяцев на соответствие нормам должны проверять и ЖКХ и МЧС»…





В Солигорске ЖЭС вот так утеплил подъезд на зиму. Поставили новые деревянные рамы внутри, а снаружи оставили старые, которые еще и по размеру не подходят.


Это фото подписали так: «посчастливилось побывать в кафе на автовокзале города Бобруйск. Над столиками там зависает интересная люстра».



И еще раз на тему рукастости сатехников. Простых решений они не приемлют и напрямую трубы не соединяют. Капремонт в Минске на Филатова, 4.


Боровляны, улица 40 лет Победы, во дворе домов 30Б, 30Б/1, 30 В. Детская площадка детей сантехников?


Очень «удобно» расположенный люк на дорожке, ведущей к поликлинике № 18 по улице Плеханова в Серебрянке.


Пешеходный переход в городе Заславль. Здесь сошлись две «стихии» — электросети и дорожники.


Нам пишут, что Малый Тростинец полгода как наблюдает последствия от установки фонарей вдоль кладбища.


Дом находится в Смолевичском районе в деревне Лужки. Чтобы вода во время дождя не стекала под дом, работники ЖКХ усовершенствовали ливневую систему.





Минск, в районе перекрестка улиц Захарова и Соломенная. Удивительный пример изысканного благоустройства.


Проблемный участок в Ждановичах по улице Артиллеристов, 34а. Пешеходам после дождя здесь не место. Говорят, что проблеме уже более 15 лет.

И на последок — смешное видео из жизни строителей:


Открыть/скачать видео (1022.97 КБ)

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенняя серость и недоделанная вовремя строителями работа - убийственное для психики сочетание. Но не стоит впадать в депрессию.
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Барселоне» назвали главную трансферную цель сезона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика