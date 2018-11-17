Почему не высыпаешься, проспав более семи часов?

Согласно рекомендациям Американской академии медицины сна верхней границы нормы для сна нет, а нижняя составляет семь часов. Но, даже если человек спит много, у него может возникать ощущение недосыпа. Почему это происходит, АиФ.ru рассказал президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Роман Бузунов.



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По словам Бузунова, существует около 80 болезней сна, которые так или иначе ухудшают его качество. Недосып может быть причиной и некоторых соматических болезней.

Гипотония

Люди с низким давлением любят поспать. Если человеку с нормальным давлением хватает 6-7 часов для сна, то гипотонику нужно еще пару часов, чтобы нормально выспаться. По словам Бузунова, человек с низким давлением может встать с утра и испытывать чувство недосыпа в силу своих физиологических особенностей.

Кофеиновая зависимость

Чувство недосыпа может возникать и из-за кофеиновой зависимости. «Бывает зависимость от кофеина. Человек привыкает в течение дня поддерживать себя большими его дозами. Потом из-за этого он и заснуть не может, и проснуться утром, поскольку кофеин перестал действовать. Чувствуя себя разбитым и уставшим, он снова должен принять какую-то дозу кофеина ввиду уже устоявшейся зависимости», — говорит Бузунов.

Курение и воздух

Недостаток сна могут ощущать и заядлые курильщики. По словам эксперта, в процессе вдыхания дыма в крови увеличивается концентрация углекислого газа, который сильнее связывается с гемоглобином, чем кислород. У курящего человека появляются симптомы кислородного голодания, несмотря на то, что концентрация кислорода в воздухе меняется незначительно.

«Если человек курит, то при выкуривании одной сигареты 1% гемоглобина связывается с углекислым газом, который человек вдыхает. Кровь при этом циркулирует, но кислород не переносит. Если человек выкуривает 20 сигарет, то 20% кровотока циркулирует зря», — говорит Бузунов.

Постоянное ощущение недосыпа также характерно для жителей крупных городов. Выхлопные газы, которые содержат оксиды азота и углерода, диоксид серы и прочие вещества, могут оказывать не только токсический эффект.

«В крупных городах существенное влияние на организм оказывают выхлопные газы и другие источники загрязнения. Все они вызывают токсический эффект. Кровь начинает хуже переносить кислород, и может возникнуть кислородное голодание», — говорит Бузунов.

«Рассинхрон»

По словам Бузунова, основной причиной того, что человек не высыпается, является «социальный джетлаг», когда организм попросту не готов к постоянной смене графиков и ритмов, которую диктует мегаполис. «В крупных городах 20% населения работает по сменному графику. Еще половина населения отсыпается в выходные дни с разницей в два часа и более. И так каждую неделю. Человек высыпается в выходные, а с началом новой рабочей недели утром встает невыспавшимся, потому что организм не понимает, когда нужно просыпаться. Человек более-менее сонливый приходит в норму только к концу недели и на выходных опять отсыпается», — говорит Бузунов.

Такая несогласованность биологических ритмов и режима сна и бодрствования, как говорит эксперт, приводит к тому, что человек начинает страдать от недосыпа, хотя на самом деле он спал достаточное количество времени.