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Дикий праздник: отмечаем 50-летие охранного статуса болота Дикое

18.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Дикий праздник: отмечаем 50-летие охранного статуса болота Дикое

18 ноября 2018 года исполняется 50 лет с создания гидрологического заказника «Дикое». Сейчас болото Дикое – важная часть национального парка Беловежская пуща.

Если в одном из центральных каналов болота Дикое бросить в воду щепку, то она может попасть в Черное море через Ясельду или в Балтийское море через Нарев. Болото располагается на водоразделе морей. Это одно из четырех крупнейших в мире низинных болот, которое сохранилось в состоянии наиболее близком к естественному.

Координатор программ Франкфуртского зоологического общества Виктор Фенчук:

Болото Дикое – самая титулованная природная территория в Беларуси. Как часть Национального парка «Беловежская пуща» оно имеет статус Объекта всемирного наследия и биосферного резервата ЮНЕСКО. Кроме того, оно является Территорией, важной для птиц, международного значения, и Рамсарским угодьем. Во всей Европе всего лишь несколько подобных мест.

Республиканский гидрологический заказник «Дикое» был образован постановлением Совета Министров БССР в 1968 году. Через 30 лет, в 1998-м, Дикое получило статус Территории, важной для птиц. А в 2001 году болото Дикое вошло в состав национального парка «Беловежская пуща». Несмотря на это АПБ рассматривает ТВП «Болото Дикое» (23.146 га) как отдельную территорию от ТВП «Беловежская пуща.

Директор АПБ Александр Винческий:

Болото Дикое – первая особо охраняемая территория в Беларуси, для которой АПБ, ПРООН и НАН Беларуси был разработан План управления, потом их стали создавать для других заказников, национальных парков и заповедников. При подготовке плана управления выяснилось, что местный колхоз незаметно для природоохранных органов отрезал от заказника и осушил часть его территории. Заказник надо было спасать! В 1999 году руководство национального парка обратилось к АПБ за помощью в присоединении заказника «Дикое» к национальному парку. Нам удалось найти спонсора и все работы по присоединению были выполнены в кратчайшие сроки.

Сейчас в рамках Международного природоохранного проекта для Беловежской пущи проводится восстановление периферийной части болота Дикое. Его реализуют общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» совместно с Государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Беловежская пуща» и Франкфуртским зоологическим обществом (Германия).

Заместитель генерального директора по науке и экологическому просвещению Василий Арнольбик:

К юбилею болота мы приготовили хорошие подарки. В прошлом году был реализован проект повторного заболачивания на его периферии. Недавно мы присоединили к Дикому дополнительную территорию в 300 гектаров сельхозугодий (район деревни Клепачи Пружанского района). В своё время на этих землях велись работы, которые привели болото к подсушению. Сейчас для этой территории разрабатывается новый инженерный проект по востановлению гидрологического режима. Это  позволит создать буфер между естественным болотом и интенсивно используемыми сельскохозяйственными территориями.

Болото Дикое уникально своей флорой и фауной. На Диком живут солидные группировки двух глобально угрожаемых видов птиц: вертлявая камышовка и большой подорлик. Причем здесь численность подорлика растет, в то время как во многих других частях ареала она снижается. Кстати, большой подорлик в Беларуси был избран птицей 2019 года.

 
 
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18 ноября 2018 года исполняется 50 лет с создания гидрологического заказника «Дикое». Сейчас болото Дикое – важная часть...
 
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