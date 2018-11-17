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Дикий праздник: отмечаем 50-летие охранного статуса болота Дикое
18.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
18 ноября 2018 года исполняется 50 лет с создания гидрологического заказника «Дикое». Сейчас болото Дикое – важная часть национального парка Беловежская пуща.
Если в одном из центральных каналов болота Дикое бросить в воду щепку, то она может попасть в Черное море через Ясельду или в Балтийское море через Нарев. Болото располагается на водоразделе морей. Это одно из четырех крупнейших в мире низинных болот, которое сохранилось в состоянии наиболее близком к естественному.
Координатор программ Франкфуртского зоологического общества Виктор Фенчук:
Республиканский гидрологический заказник «Дикое» был образован постановлением Совета Министров БССР в 1968 году. Через 30 лет, в 1998-м, Дикое получило статус Территории, важной для птиц. А в 2001 году болото Дикое вошло в состав национального парка «Беловежская пуща». Несмотря на это АПБ рассматривает ТВП «Болото Дикое» (23.146 га) как отдельную территорию от ТВП «Беловежская пуща.
Директор АПБ Александр Винческий:
Сейчас в рамках Международного природоохранного проекта для Беловежской пущи проводится восстановление периферийной части болота Дикое. Его реализуют общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» совместно с Государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Беловежская пуща» и Франкфуртским зоологическим обществом (Германия).
Заместитель генерального директора по науке и экологическому просвещению Василий Арнольбик:
Болото Дикое уникально своей флорой и фауной. На Диком живут солидные группировки двух глобально угрожаемых видов птиц: вертлявая камышовка и большой подорлик. Причем здесь численность подорлика растет, в то время как во многих других частях ареала она снижается. Кстати, большой подорлик в Беларуси был избран
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18 ноября 2018 года исполняется 50 лет с создания гидрологического заказника «Дикое». Сейчас болото Дикое – важная часть...
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